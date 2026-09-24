"Не підходьте до вікон": Зеленський розкрив смертельну пастку нових дронів РФ

Президент Володимир Зеленський закликав українців категорично утриматися від наближення до вікон під час повітряної тривоги через застосування окупантами нової тактики дронів із можливістю зависання та прямого наведення на людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує нові технології у війні проти України, зокрема безпілотники, здатні залітати безпосередньо у приміщення через вікно та атакувати людей після їхньої появи. Про це глава держави розповів в ексклюзивному інтерв’ю The Wall Street Journal під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Зеленський наголосив, що під час повітряних тривог українцям слід суворо дотримуватися правил безпеки та не підходити до вікон. За його словами, Росія вже випробовує свою нову технологію під час атак по Україні. Президент пов’язав її появу з поглибленням співпраці Росії та Китаю.

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"Безпілотник залітає у вікно будинку, зависає всередині й чекає на людей, а потім атакує, коли вони заходять", — попереджає Зеленський.

Він пояснює, що якщо раніше більшість безпілотників рухалися за наперед визначеними координатами або маршрутами, то зараз ворог все частіше використовує дрони з можливістю донаведення в режимі реального часу. Це дозволяє операторам вистежувати цілі та вичікувати найбільш уразливий момент для удару.

За словами Володимира Зеленського, зміна тактики використання дронів пов'язана з їхнім технічним вдосконаленням та залученням нових технологій керування.

"Не підходьте до вікон під час тривог: дрони вже можуть залітати прямо у вікно й чекати на людей, щоб атакувати. За цими безпілотниками вже стоять нові технології, зокрема штучний інтелект та пряме керування через операторів, що робить їх набагато точнішими та небезпечнішими", — підкреслив президент.

Також Володимир Зеленський закликав громадян не розглядати роботу систем протиповітряної оборони чи рух БПЛА з балконів та вікон.

Як захиститися під час атак дронів: важливе нагадування від ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час загрози застосування ворожих безпілотників. Екстрені служби наголошують, що свідоме ставлення до застережень рятує життя, а ігнорування тривоги чи перебування біля вікон є ризиком, якого можна й потрібно уникати.

Рятувальники нагадують базові алгоритми дій, які мінімізують ризики для життя та здоров'я:

Перебувайте в укриттях: одразу після сигналу повітряної тривоги прямуйте до найближчого сховища, підземного паркінгу чи переходу. Якщо можливості перейти в укриття немає, обов'язково використовуйте правило "двох стін" — залишайтеся в передпокої, коридорі чи ванній кімнаті.

одразу після сигналу повітряної тривоги прямуйте до найближчого сховища, підземного паркінгу чи переходу. Якщо можливості перейти в укриття немає, обов'язково використовуйте правило "двох стін" — залишайтеся в передпокої, коридорі чи ванній кімнаті. Тримайтеся подалі від скляних поверхонь: вікна та засклені балкони є осередком підвищеної небезпеки. Вибухова хвиля розлітається на сотні гострих уламків, крім того, залишається ризик прямого влучання у віконний отвір.

вікна та засклені балкони є осередком підвищеної небезпеки. Вибухова хвиля розлітається на сотні гострих уламків, крім того, залишається ризик прямого влучання у віконний отвір. Категорично утримайтеся від відеозйомки: суворо заборонено знімати польоти БПЛА, напрямки їхнього руху та роботу систем протиповітряної оборони. Опубліковані кадри допомагають ворогу коригувати наступні удари та розкривають позиції наших захисників.

Фахівці ДСНС підкреслюють, що під час оголошення небезпеки не варто підходити до вікон чи виходити на балкони, аби роздивитися роботу ППО. Найбезпечніша позиція — за двома глухими стінами подалі від скла та зовнішніх конструкцій будівлі.

Нагадаємо, ЦРУ попередило європейські уряди про можливу підготовку Росією дронової операції проти Іспанії, Франції або Італії, повідомляє іспанське El Mundo. За даними видання, Москва нібито планує запускати дрони з контейнерів на цивільних торговельних суднах у Середземному морі. Потенційно цілями можуть стати порти, аеропорти та інші об’єкти інфраструктури.

Також ми писали, що вранці 24 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір одразу двох сусідніх з Україною країн — Румунії та Молдови. У Молдові зафіксували чотири випадки проникнення дронів, а один із апаратів, попередньо ідентифікований як російська "Гербера", вперше для країни виявили з бортовою камерою.