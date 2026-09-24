Новая ловушка оккупантов: пленных украинцев вывозят из Донецкой области в неизвестном направлении

Российская оккупационная администрация приступила к тайной перевозке более 30 украинских пленников из Макеевской колонии в тюрьмы в глубине России, из-за чего родственники теряют последнюю связь с ними.

Российская оккупационная администрация начала процесс массового перевода граждан Украины из колонии № 32 в оккупированной Макеевке Донецкой области в пенитенциарные учреждения на территории РФ. Об этом 24 сентября сообщило издание "Новости Донбасса" со ссылкой на собственные источники и информацию от родственников заключённых.

Всего захватчики планируют перевезти более 30 украинцев, среди которых есть как военнопленные, так и гражданские заложники. Шестерых украинцев, в том числе пятерых военнослужащих, уже перевезли, а еще 24 гражданских готовят к перевозке.

По данным журналистов, процесс перевода начался ещё в августе. Тогда из колонии № 32 в Донецкой области вывезли шестерых граждан Украины. В этот список вошли один гражданский и пятеро украинских военнослужащих, которые находятся в плену еще со времен до полномасштабного вторжения. Оккупационные суды приговорили их к срокам от 10 до 17 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в "экстремизме", "терроризме" и "шпионаже".

Видео дня

Одного из военнослужащих отправили в Россию 15 августа. Еще через две недели этапировали четырех военных и одного гражданского.

Важный нюанс: пятеро военнослужащих попали в плен ещё до начала полномасштабного вторжения России. Именно поэтому их не относят к категории военнопленных в том же порядке, что и военнослужащих, захваченных после 24 февраля 2022 года.

Где оказались уже эвакуированные украинцы

Местонахождение пяти человек, которых вывезли в августе, пока неизвестно. Лишь один из задержанных смог связаться с семьёй и сообщить, что его доставили в следственный изолятор в Красноярске. Однако этот следственный изолятор является лишь транзитным пунктом, и куда его переправят дальше — неизвестно.

Родные других украинцев пока не знают, куда именно их перевезли.

Это создает дополнительные трудности для семей, которые пытаются установить местонахождение своих близких. Родственники уже обратились в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, к украинскому омбудсмену и в Международный комитет Красного Креста.

Еще 24 гражданских лица готовят к перевозке

В ближайшие дни, по данным журналистов, из колонии должны вывезти ещё 24 граждан Украины, являющихся гражданскими лицами. Около 20 из них, как утверждает издание, осуждены по тяжким политическим статьям, среди которых "терроризм", "экстремизм", "шпионаж" и "покушение на подрыв государственного строя".

Некоторые из них находятся в российском плену ещё с 2017–2019 годов, то есть часть людей провела в условиях оккупационного заключения уже 7–9 лет. Среди них есть люди, нуждающиеся в постоянном медицинском наблюдении. Некоторые осужденные, по данным издания, уже через год-два могли бы выйти на свободу.

После обмена 14 августа 2025 года в колонии оставалось более 35 граждан Украины, в том числе пять военнослужащих. Теперь большинство из них планируют вывезти в Россию.

Почему украинцев переселяют в Россию

По информации "Новостей Донбасса", официальной причиной перемещения называют проблемы с функционированием колонии на оккупированной территории — в частности, перебои с водой, электроэнергией и отоплением.

В то же время издание выдвигает еще одну версию. Журналисты предполагают, что перевод может быть связан с сокращением числа российских колоний. Из-за отправки части осужденных на войну российские пенитенциарные учреждения могут остаться без достаточного количества заключенных и персонала. Впрочем, это всего лишь предположение издания, а не официально подтвержденная причина перевода.

Что может ждать украинцев после перевода

По данным "Новостей Донбасса", по прибытии в Россию украинцев могут распределить по разным колониям. Из-за этого их родственникам будет ещё сложнее поддерживать с ними связь.

Отдельную проблему представляет дальнейшая судьба тех, кто отбудет срок наказания. Издание приводит пример украинцев из этой же колонии, которых освободили в ходе обмена 14 августа 2025 года. Часть из них перед освобождением находилась в российских колониях, а по окончании срока их поместили в лагерь для депортированных.

По мнению журналистов, украинцев, не получивших российских паспортов, оккупационные власти рассматривают как иностранцев. По окончании срока наказания их могут принудительно депортировать из России или с оккупированных территорий.

Красный Крест не имеет полного доступа к украинским военнопленным в РФ

Ситуация с доступом к украинцам в российских местах содержания под стражей остается сложной. Международный комитет Красного Креста официально сообщает, что его последний визит в места содержания под стражей в России состоялся в 2024 году. Организация заявляет, что продолжает добиваться доступа ко всем военнопленным и другим лицам, лишенным свободы.

18 сентября 2026 года представитель МККК подтвердил агентству Reuters: "Мы можем подтвердить отсутствие доступа к военнопленным в России с 2024 года". Президент МККК Мирьяна Сполярич поднимала этот вопрос во время своего визита в Россию в июле.

По данным МККК, по состоянию на август 2026 года организация посетила более 9800 военнопленных с обеих сторон конфликта, преимущественно в Украине.

Напомним, что после более чем четырёх лет пребывания в российском плену украинский морпех Александр Иванов получил личное письмо и книгу с автографом от Джоан Роулинг. Во время плена он пересказывал по памяти сослуживцам все семь книг о Гарри Поттере, а о его истории писательнице рассказала его жена.

Кроме того, мы писали о том, что пленный военнослужащий Евгений Шибалов заявил, что вернул президенту Владимиру Зеленскому награду "За несокрушимость" из-за несогласия с действиями военного руководства.