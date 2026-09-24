Нова пастка окупантів: полонених українців вивозять з Донеччини в невідомість

Російська окупаційна адміністрація розпочала таємне етапування понад 30 українських бранців із Макіївської колонії до в'язниць углиб Росії, через що рідні втрачають останній зв'язок із ними.

Російська окупаційна адміністрація розпочала процес масового переведення громадян України з колонії №32 в окупованій Макіївці Донецької області до пенітенціарних установ на території РФ. Про це 24 вересня повідомило видання "Новини Донбасу" з посиланням на власні джерела та інформацію від рідних ув'язнених.

Загалом загарбники планують етапувати понад 30 українців, серед яких є як військовополонені, так і цивільні заручники. Шістьох українців, серед яких п’ятеро військовослужбовців, уже етапували, а ще 24 цивільних готують до перевезення.

За даними журналістів, процес переведення розпочався ще в серпні. Тоді з колонії №32 на Донеччині вивезли шістьох громадян України. До цього списку потрапили один цивільний та п'ятеро українських військовослужбовців, які перебувають у полоні ще з часів до повномасштабного вторгнення. Окупаційні суди призначили їм терміни від 10 до 17 років ув'язнення за фальсифікованими звинуваченнями в "екстремізмі", "тероризмі" та "шпигунстві".

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Одного з військовослужбовців відправили до Росії 15 серпня. Ще через два тижні етапували чотирьох військових та одного цивільного.

Важливий нюанс: п’ятеро військових потрапили в полон ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Саме тому їх не зараховують до категорії військовополонених у тому ж порядку, що військовослужбовців, захоплених після 24 лютого 2022 року.

Де опинилися вже етаповані українці

Місцеперебування п'яти людей, яких вивезли в серпні, наразі невідоме. Лише один із бранців зміг вийти на зв'язок із родиною та повідомити, що його доставили до слідчого ізолятора в Красноярську. Проте це слідчий ізолятор є лише транзитним пунктом, і куди його переправлять далі — невідомо.

Рідні інших українців поки не знають, куди саме їх перевезли.

Це створює додаткові труднощі для сімей, які намагаються встановити місцеперебування своїх близьких. Родичі вже звернулися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, українського омбудсмана та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Ще 24 цивільних готують до етапування

Найближчими днями, за даними журналістів, з колонії мають вивезти ще 24 громадян України, які є цивільними. Близько 20 із них, як стверджує видання, засуджені за тяжкими політичними статтями, серед яких "тероризм", "екстремізм", "шпигунство" та "замах на підрив державного ладу".

Деякі з них перебувають у російській неволі ще з 2017–2019 років, тобто частина людей провела в окупаційному ув’язненні вже 7–9 років. Серед них є люди, які потребують постійного медичного нагляду. Деякі засуджені, за даними видання, вже за рік-два могли б вийти на свободу.

Після обміну 14 серпня 2025 року в колонії залишалося понад 35 громадян України, зокрема п’ятеро військовослужбовців. Тепер більшість із них планують вивезти до Росії.

Чому українців переводять до Росії

За інформацією "Новин Донбасу", офіційною причиною переміщення називають проблеми з функціонуванням колонії на окупованій території — зокрема перебої з водою, електроенергією та опаленням.

Водночас видання висуває ще одну версію. Журналісти припускають, що переведення може бути пов’язане зі скороченням кількості російських колоній. Через відправлення частини засуджених на війну російські пенітенціарні установи можуть залишатися без достатньої кількості ув’язнених і персоналу. Втім, це просто припущення видання, а не офіційно підтверджена причина переведення.

Що може чекати українців після переведення

За даними "Новин Донбасу", після прибуття до Росії українців можуть розподілити по різних колоніях. Через це їхнім родичам буде ще складніше підтримувати зв’язок із ними.

Окрему проблему становить подальша доля тих, хто завершить термін покарання. Видання наводить приклад українців із цієї ж колонії, яких звільнили під час обміну 14 серпня 2025 року. Частина з них перед звільненням перебувала в російських колоніях, а після завершення строку їх помістили до табору для депортованих.

На думку журналістів, українців, які не отримали російських паспортів, окупаційна влада розглядає як іноземців. Після завершення терміну покарання їх можуть примусово депортувати з Росії або окупованих територій.

Червоний Хрест не має повного доступу до українських полонених у РФ

Ситуація з доступом до українців у російських місцях утримання залишається складною. Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно повідомляє, що останній його візит до місць утримання в Росії відбувся у 2024 році. Організація заявляє, що продовжує домагатися доступу до всіх військовополонених та інших людей, позбавлених волі.

18 вересня 2026 року представник МКЧХ підтвердив Reuters: "Ми можемо підтвердити відсутність доступу до військовополонених у Росії з 2024 року". Президентка МКЧХ Мір'яна Сполярич порушувала це питання під час свого візиту до Росії у липні.

За даними МКЧХ, станом на серпень 2026 року організація відвідала понад 9800 військовополонених по обидва боки війни, переважно в Україні.

Нагадаємо, після понад чотирьох років у російському полоні український морпіх Олександр Іванов отримав особистий лист і книгу з автографом від Джоан Роулінг. Під час неволі він напам’ять переповідав побратимам усі сім книг про Гаррі Поттера, а про його історію письменниці розповіла дружина.

Також ми писали про те, що експолонений військовий Євген Шибалов заявив, що повернув президенту Володимиру Зеленському відзнаку "За незламність" через незгоду з діями військового керівництва.