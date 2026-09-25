Пропускные пункты хотят перенести за границу: Украина обсуждает план с несколькими соседями

Украина ведет переговоры с соседними странами о возможности переноса пунктов пропуска на их территорию из-за российских обстрелов. Речь идет о создании совместных пунктов пропуска.

Об этом сообщил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач на Форуме экономической устойчивости, который на этой неделе провело издание Forbes Украина в Киеве, передает "Интерфакс".

По словам Деркача, Украина сотрудничает со всеми соседними странами в вопросе создания таких пунктов. Это должно стать альтернативой работе объектов на территории Украины, подвергающихся обстрелам.

Совместные пункты пропуска на территории соседних государств должны обеспечить бесперебойную работу логистики и ускорить движение товаров. Это возможно благодаря более быстрому прохождению пограничных и таможенных процедур.

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В качестве примера Деркач привел Польшу, где уже функционирует несколько совместных пунктов пропуска. Кроме того, Украина рассматривает такую возможность с Молдовой и другими соседними государствами.

Напомним, ночью 9 сентября российские войска атаковали ударными дронами международный пункт пропуска "Старокозаче" на границе Украины и Молдовы. БПЛА поразили инфраструктуру пункта и прилегающую территорию, после чего возникли пожары. В результате атаки погибли двое гражданских лиц, ещё двое получили ранения. Работа пункта пропуска временно приостановлена.

Напомним, ночью 20 августа российские дроны атаковали пункт пропуска на украинско-молдавской границе. В результате массированной атаки также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Черниговской областях.