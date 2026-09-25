Пункти пропуску хочуть перенести за кордон: Україна обговорює план із кількома сусідами

Україна веде переговори із сусідніми державами про можливість перенесення пунктів пропуску на їхню територію через російські обстріли. Йдеться про створення спільних пунктів пропуску.

Про це повідомив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач на Форумі економічної стійкості, який цього тижня провело видання Forbes Україна в Києві, передає Interfax.

За словами Деркача, Україна працює з усіма сусідніми країнами над можливістю створення таких пунктів. Це має стати альтернативою роботі об’єктів на українській території, які зазнають обстрілів.

Спільні пункти пропуску на території сусідніх держав мають забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшити рух товарів. Це можливо завдяки швидшому проходженню прикордонних і митних процедур.

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Як приклад Деркач навів Польщу, де вже працює кілька спільних пунктів пропуску. Також Україна опрацьовує таку можливість із Молдовою та іншими сусідніми державами.

Нагадаємо, вночі 9 вересня російські війська атакували ударними дронами міжнародний пункт пропуску “Старокозаче” на кордоні України та Молдови. БпЛА влучили в інфраструктуру пункту та прилеглу територію, після чого виникли пожежі. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних, ще двоє людей дістали поранення. Роботу пункту пропуску тимчасово призупинили.

Нагадаємо, вночі 20 серпня російські дрони атакували пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні. Через масовану атаку також зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура в Києві, а також Київській, Одеській і Чернігівській областях.