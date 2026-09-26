Устав ВСУ изменят: как будут решать конфликт интересов при выполнении приказов

Кабинет министров одобрил документ, призванный урегулировать возможный конфликт интересов у военнослужащих при получении и выполнении приказов. Антикоррупционные ограничения также установлены для членов ВЛК и МСЭК.

Кабмин одобрил законопроект, который определяет порядок урегулирования конфликта интересов в условиях прохождения военной службы и особенности применения антикоррупционных ограничений. Об этом сообщает министерство обороны.

Как отмечается, документом предусмотрено внесение изменений в Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины с целью определения прав и обязанностей военнослужащих в случае возникновения конфликта интересов, связанного с выполнением полученного приказа.

Что предусматривают изменения в Уставе

В Уставе появится норма, согласно которой военнослужащий должен сообщить о реальном или потенциальном конфликте интересов в связи с приказом. А командир, отдавший этот приказ, будет обязан принять меры по его урегулированию.

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Если "конфликтный" приказ поступил от вышестоящего командира, непосредственный начальник должен доложить об этом старшему командиру для дальнейшего урегулирования.

Кроме того, военнослужащий должен доложить своему непосредственному командиру о наличии конфликта интересов не позднее следующего рабочего дня с момента, когда он узнал или должен был узнать о нем.

Если должность военнослужащего не предусматривает наличия непосредственного руководителя, в таком случае доклад должен быть направлен в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции или в другой орган, определенный законом, если конфликт возник в данном коллегиальном органе.

На кого распространяются антикоррупционные ограничения

Законопроект также устанавливает обязанность командиров обеспечивать соблюдение подчиненными правил предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а всех военнослужащих — не совершать коррупционных правонарушений и принимать меры по их урегулированию.

Кроме того, в документе определён перечень должностных лиц, на которых распространяются антикоррупционные ограничения, касающиеся использования служебного положения, получения подарков, совместительства и совместной работы близких лиц. Аналогичные ограничения установлены для председателей и членов военно-медицинских и медико-социальных экспертных комиссий.

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