Статут ЗСУ змінять: як розв'язуватимуть конфлікт інтересів під час виконання наказів

Кабінет міністрів схвалив документ, який має врегулювати можливий конфлікт інтересів для військовослужбовців під час отримання та виконання наказів. Антикорупційні обмеження також встановлено для членів ВЛК та МСЕК.

Кабмін схвалив законопроєкт, який визначає врегулювання конфлікту інтересів в умовах проходження військової служби та особливості застосування антикорупційних обмежень. Про це інформує оборонне відомство.

Документом, як зазначається, передбачене внесення змін до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України для визначення прав та обов'язків військовослужбовців у разі виникнення конфлікту інтересів, пов'язаного з виконанням отриманого наказу.

Що передбачають зміни у Статуті

У Статуті з'явиться норма, згідно з якою, військовослужбовець має повідомити про реальний або потенційний конфлікт інтересів у зв'язку з наказом. А командир, який віддав цей наказ, буде зобов'язаний вжити заходів до його врегулювання.

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Якщо "конфліктний" наказ надійшов від вищого командира, безпосередній начальник має доповісти про це старшому командиру для подальшого врегулювання.

Окрім того, військовослужбовець повинен доповісти своєму безпосередньому командиру про наявність конфлікту інтересів не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізнався або ж повинен був дізнатися про нього.

Якщо посада військовослужбовця не передбачає безпосереднього керівника, у такому разі доповідь повинна бути надіслана Національному агентству з питань запобігання корупції або іншому визначеному законом органу, якщо конфлікт виник у цьому колегіальному органі.

На кого поширюються антикорупційні обмеження

Законопроєкт визначає обов'язок командирів забезпечувати дотримання підлеглими правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а всіх військовослужбовців – не вчиняти корупційних правопорушень та вживати заходів до врегулювання.

Окремо документ визначає перелік посадових осіб, на яких поширюються антикорупційні обмеження щодо використання службового становища, одержання подарунків, сумісництва та спільної роботи близьких осіб. Аналогічні обмеження встановлено для голів і членів військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій.

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