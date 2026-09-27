РФ нанесла удар по Одесской области у границы с Румынией: подверглись атаке порты и гражданские объекты (фото)

Российские войска ночью 27 сентября нанесли удар с помощью дронов по Одесской области. В результате ударов по портовой и гражданской инфраструктуре возник пожар.

По предварительным данным, пострадавших нет, а спасатели ГСЧС оперативно потушили пожар. Об этом сообщает Измаильская районная военная администрация в Telegram.

"В ночь на 27 сентября противник нанёс авиаудар по городу Килия. Под ударом оказались портовая и гражданская инфраструктура", — отметили в администрации.

Последствия атаки ВС РФ на юг Одесской области Фото: Telegram

В Измаильской РГА уточнили, что на данный момент информации о пострадавших не поступало. На месте нападения продолжают работу спасатели и все соответствующие службы.

Ранее Фокус сообщал о том, как атака РФ уничтожила дата-центр в Киеве. Вражеский удар, нанесённый прошлой ночью по дата-центру Cosmonova в Киеве, повредил не только опорную сеть Cosmonova|net, но и уничтожил помещение, в котором находился объект.

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Впоследствии стало известно, что в четырёх районах Киева произошли пожары и разрушения, пострадал "Ашан". Киевские паблики сообщают, что пожар возник в пятиэтажном жилом доме и магазине, расположенном на первом этаже. Из здания спасли 20 человек.