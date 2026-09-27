Росія вдарила по Одещині біля кордону з Румунією: атаковано порти та цивільні об’єкти (фото)

Російські війська вночі 27 вересня здійснили атаку дронами по Одеській області. Унаслідок ударів по портовій та цивільній інфраструктурі спалахнула пожежа.

За попередніми даними, постраждалих немає, а рятувальники ДСНС оперативно загасили пожежу. Про це повідомляє Ізмаїльська районна військова адміністрація в Telegram.

"У ніч на 27 вересня противник здійснив повітряний напад на місто Кілія. Під ударом опинилися портова та цивільна інфраструктура", — зазначили в адміністрації.

Наслідки атаки ЗС РФ на південь Одещини Фото: Telegram

В Ізмаїльській РДА уточнили, що наразі інформації про постраждалих не надходило. На місці атаки продовжують роботу рятувальники та всі відповідні служби.

Раніше Фокус повідомляв про те, як атака РФ знищила дата-центр у Києві. Ворожий удар минулої ночі по дата-центру Cosmonova у Києві пошкодив не тільки опорну мережу Cosmonova|net, але й знищив приміщення, де знаходився об'єкт.

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Згодом стало відомо, що в чотирьох районах Києва пожежі та руйнування, постраждав "Ашан". Київські пабліки повідомляють, що пожежа виникла в 5-поверховому житловому будинку та магазині, розташованому на першому поверсі. Із будинку врятували 20 людей.