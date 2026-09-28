Дроны массированно атакуют Краснодарский край РФ: сообщают о взрывах и пожарах (видео)

В Краснодарском крае РФ сообщают о массированной атаке дронов. По словам местных жителей, в разных местах слышны взрывы, работа местной ПВО и пролеты групп БПЛА.

По словам очевидцев, в регионе слышали массовое движение беспилотников в различных районах Краснодарского края. Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

"В Краснодарском крае продолжается масштабная атака БПЛА. Сообщается о многочисленных взрывах, а также о том, что в направлении региона движутся новые беспилотники", — говорится в сообщении.

Кроме того, в местных группах в соцсетях сообщают о серии взрывов в нескольких районах Краснодарского края. Свидетели утверждают, что после попаданий начался пожар.

Впоследствии наблюдатели сообщили, что вблизи села Новотитаровка были зафиксированы взрывы и возгорание рядом с промышленным объектом. Специалисты по OSINT убеждены, что под обстрелом находится местная нефтебаза.

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Ранее Фокус сообщал о том, как Украина нанесла удар по НПЗ и предприятиям по производству компонентов для ракет в РФ. Под ударом оказались Ильский НПЗ и оптико-механический завод в Ростовской области.

Впоследствии стало известно, что дроны атаковали оккупированный Луганск. По сообщениям местных жителей, речь идет о территории бывшего Луганского пограничного отряда, захваченного пророссийскими боевиками ещё в 2014 году.