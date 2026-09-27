Дроны атаковали оккупированный Луганск: в городе раздалась серия взрывов (видео)

В оккупированном Луганске дроны Сил обороны нанесли удар по одному из объектов оккупантов. По сообщениям местных жителей, речь идет о территории бывшего Луганского пограничного отряда, захваченного пророссийскими боевиками ещё в 2014 году.

По словам местных жителей, на территории военного объекта раздалась серия взрывов. Об этом сообщает мониторинговая группа Exilenova+.

"СОУ наносят удары по району бывшего Луганского пограничного отряда в оккупированном Луганске. На территории зафиксировано более пяти взрывов", — говорится в тексте.

Далее наблюдатели отмечают, что на этом объекте, который используют российские оккупационные войска, произошла вторичная детонация. По предположению аналитиков, речь идет о взрыве боекомплекта российских войск после взрыва.

Ранее Фокус сообщал о том, как дроны нанесли удар по нефтебазе в оккупированном Луганске. Также сообщалось, что под ударом могла оказаться местная подстанция, на которой вспыхнул масштабный пожар.

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Впоследствии стало известно, что в оккупированном Луганске масштабно горит логистический хаб ВС РФ. По данным осинтеров, этот объект используется российскими военными в качестве прикрытия под ТЦ.