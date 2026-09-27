Дрони атакували окупований Луганськ: в місті пролунала серія вибухів (відео)

В окупованому Луганську дрони Сил оборони здійснили атаку на один з об'єктів окупантів. За повідомленнями місцевих, мова йде про територію колишнього Луганського прикордонного загону, взятого проросійськими бойовиками ще 2014 року.

За свідченнями місцевих, на території військового об'єкту пролунала серія вибухів. Про це повідомляє моніторинговий паблік Exilenova+.

"СОУ завдають ударів по району колишнього Луганського прикордонного загону в окупованому Луганську. Зафіксовано понад п’ять вибухів на території", — йдеться в тексті.

Далі монітори вказують, що на цій локації, яку використовують російські окупаційні війська, сталася вторинна детонація. За припущенням аналітиків, мова йде про вибух боєкомплекту росіян після вибуху.

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони уразили нафтобазу в окупованому Луганську. Також повідомлялося, що під ударом могла опинитися місцева підстанція, на якій спалахнула масштабна пожежа.

Видео дня

Згодом стало відомо, що в окупованому Луганську масштабно палає логістичний хаб ЗС РФ. За даними осінтерів, цей об'єкт використовують російські військові як прикриття під ТЦ.