Дрони масовано атакують Краснодарський край РФ: повідомляють про вибухи і пожежі (відео)

У Краснодарському краї РФ повідомляють про масовану атаку дронів. За свідченнями місцевих, у різних місцях чутно вибухи, роботу місцевої ППО та прольоти груп БПЛА.

За словами очевидців, в регіоні чули масований рух безпілотників у різних регіонах Краснодарського краю. Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

"У Краснодарському краї триває масштабна атака БПЛА. Повідомляється про численні вибухи, а також про те, що в напрямку регіону прямують нові безпілотники", — вказано в повідомленні.

Також місцеві пабліки заявляють про серію вибухів у кількох районах Краснодарського краю. Свідки стверджують, що після влучань почалася пожежа.

Згодом монітори повідомили, що поблизу села Новотитарівка повідомили про вибухи та займання поблизу промислового об'єкта. OSINT-фахівці переконані, що під атакою перебуває місцева нафтобаза.

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Раніше Фокус повідомляв про те, як Україна уразила в РФ НПЗ і виробництво компонентів для ракет. Під атакою перебували Ільський НПЗ та оптико-механічний завод у Ростовській області.

Згодом стало відомо, що дрони атакували окупований Луганськ. За повідомленнями місцевих, мова йде про територію колишнього Луганського прикордонного загону, взятого проросійськими бойовиками ще 2014 року.