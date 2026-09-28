Россия обстреляла Харьков КАБами: 16 человек пострадали, в том числе восемь детей (фото)

Утром 28 сентября Вооружённые силы РФ нанесли удар по городу Харькову с применением кассетных бомб. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании в многоэтажку в Салтовском районе города.

По состоянию на 05:25 сообщалось о 16 пострадавших, среди которых есть дети. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своём Telegram.

"В результате обстрела двух районов города ракетами КАБ было повреждено несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах", — говорится в сообщении.

Терехов сообщил о пострадавших в результате обстрела со стороны РФ в Харькове Фото: Игорь Терехов/telegram

Впоследствии глава Харовской областной военной администрации Игорь Синегубов заявил, что вражеский удар пришелся на второй этаж одного из многоквартирных домов. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

"Зафиксировано разрушение двух этажей многоквартирного дома. Наши экстренные службы работают на местах удара. Продолжается ликвидация последствий", — говорится в заявлении.

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Местные мониторинговые группы сообщают об объявлении воздушной тревоги в 03:53. Позже поступили сообщения о движении двух баражирующих боеприпасов типа "Бандероль" в направлении города.

Ранее Фокус сообщал о том, что россияне атаковали дом посла Саудовской Аравии в Киеве. Глава государства сообщил, что одно из зданий в столице, подвергшихся атаке со стороны РФ, использовалось саудовским дипломатом.

Впоследствии стало известно, что Вооружённые силы РФ обстреляли многоэтажное здание в Киеве. В настоящее время мэр города сообщает о возгорании в здании и о наличии неизвестного числа пострадавших.