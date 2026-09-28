РФ атакувала Харків КАБами: 16 осіб постраждало, серед них — восьмеро дітей (фото)

Зранку 28 вересня ЗС РФ атакували місто Харків із використанням КАБів. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання в багатоповерхівку в Салтівському районі міста.

Станом на 05:25 повідомлялося про 16 постраждалих осіб, серед яких є діти. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram.

"Внаслідок обстрілу двох районів міста КАБами, пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах", — вказано в повідомленні.

Терехов повідомив про постраждалих після обстрілу РФ у Харкові Фото: Ігор Терехов/telegram

Згодом начальник Харівської обласної військової адміністрації Ігор Синєгубов заявив, що ворожий удар прийшовся в другий поверх одного з багатоквартирних будинків. Наразі на місці працюють екстренні служби.

"Зафіксовано руйнування двох поверхів багатоквартирного будинку. Наші екстрені служби працюють на місцях атаки. Триває ліквідація наслідків", — йдеться в заяві.

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Місцеві моніторингові пабліки вказують про оголошення повітряної тривоги о 03:53. Згодом повідомлялося про рух двох баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" у напрямку міста.

Раніше Фокус повідомляв про те, що росіяни атакували будинок посла Саудівської Аравії в Києві. Глава держави повідомив, що одна з атакованих РФ будівель в столиці використовувалася саудівським дипломатом.

Згодом стало відомо, що ЗС РФ атакували багатоповерхівку в Києві. Наразі міський голова повідомляє про займання в будинку та наявність невідомої кількості постраждалих.