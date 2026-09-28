Россия может наступать через Каховское водохранилище: армия попытается прорваться осенью, – ISW

Россия может использовать дно Каховского водохранилища для наступления в направлении Запорожья. Из-за густой растительности и туманов контролировать этот участок осенью и зимой значительно сложнее, предупреждает командир 1-го отдельного штурмового полка.

Россия может использовать дно Каховского водохранилища для наступления в направлении Запорожья, воспользовавшись ухудшением погодных условий. Об этой угрозе предупредили командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов, чье подразделение действует на Запорожском направлении, и Институт изучения войны (ISW).

По словам командира, территория бывшего Каховского водохранилища представляет сложность для разведки и контроля: здесь густая растительность, высокая влажность и продолжительные туманы в осенне-зимний период. Именно благодаря этим условиям в прошлом году противник сумел проникнуть в Приморское.

Видео дня

В настоящее время Приморское полностью контролируется Силами обороны. Попытки российской пехоты продвинуться в этом районе продолжаются с начала года, однако погодные условия до сих пор позволяли украинским военным удерживать этот участок.

Почему осенью возрастает угроза наступления российских войск на Запорожье

Филатов подчеркнул, что с ухудшением погоды ситуация может осложниться. По его словам, с наступлением глубокой осени и начала зимы удержать тот же результат имеющимися там силами будет очень сложно, поэтому готовиться к этим вызовам нужно уже сейчас.

В то же время командир подчеркнул, что масштабного наступления на Запорожье ожидать не стоит. "Перун" пояснил, что речь идет о тех же инфильтрационных действиях, но в более благоприятных условиях, для которых врагу не понадобятся дополнительные подразделения.

Он также отметил, что на этом участке действует российская группировка "Днепр", в состав которой входят десантники.

Действительно ли Каховское водохранилище можно использовать для прорыва к Запорожью?

Военный обозреватель Константин Машовец считает, что россияне способны лишь укреплять свои ограниченные позиции на юге Приморского, перебрасывая пехоту через дно водохранилища. Ведь Силы обороны контролируют северную половину Плавней и участок трассы М-18 Мелитополь – Запорожье южнее Приморского.

По его словам, примерно 19 сентября вражеская пехотная группа всё-таки использовала водохранилище, чтобы проникнуть в Малокатериновку. Российских диверсантов замечают только в районе высотного здания в Степногорске и на северной окраине посёлка.

В ISW напоминают, что ещё летом 2026 года российские Z-блогеры и украинские командиры говорили об инфильтрационных операциях через пересохшее Каховское водохранилище.

Ранее сообщалось, что журналисты The New York Times, которые несколько дней работали на передовой под Запорожьем, писали, что РФ может попытаться прорваться в Запорожье, используя высохшее водохранилище в качестве скрытого маршрута. Украинские военные выслеживают врага в густой растительности и устраивают засады.

После подрыва Каховской плотины в 2023 году прежнее дно заросло камышом, кустарником и ивами. Из-за этого возможности наблюдения с помощью дронов ограничены, поэтому бойцы ищут друг друга пешком на близком расстоянии. Командир батальона "Братство" Алексей Середюк объяснял, что россияне стремятся контролировать всю территорию водохранилища, чтобы действовать там и добраться до противоположного берега.

Кроме того, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что Каховское водохранилище было уничтожено 6 июня 2023 года с помощью взрывчатки, и у разведки есть соответствующие доказательства.