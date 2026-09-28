Росія може наступати через Каховське водосховище: армія спробує прорватися восени, – ISW

Росія може використовувати дно Каховського водосховища для наступу в бік Запоріжжя. Через густу рослинність і тумани контролювати цю ділянку восени й узимку значно важче, попереджає командир 1-го окремого штурмового полку.

Росія може використовувати дно Каховського водосховища для наступу в бік Запоріжжя, скориставшись погіршенням погоди. Про таку загрозу попередив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов, чий підрозділ діє на Запорізькому напрямку, та Інститут вивчення війни (ISW).

За словами командира, територія колишнього Каховського водосховища складна для розвідки та контролю: тут густа рослинність, висока вологість і тривалі тумани в осінньо-зимовий період. Саме завдяки цим умовам минулого року противник зумів зайти в Приморське.

Зараз Приморське повністю контролюють Сили оборони. Спроби російської піхоти просунутися тут тривають від початку року, проте погода досі дозволяла українським військовим утримувати ділянку.

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Чому загроза наступу російських військ на Запоріжжя зростає восени

Філатов наголосив, що з погіршенням погоди ситуація може ускладнитися. За його словами, з настанням глибокої осені та початку зими втримати такий самий результат наявними там силами буде дуже складно, тому готуватися до цих викликів потрібно вже зараз.

Водночас командир підкреслив, що масштабного наступу на Запоріжжя очікувати не варто. "Перун" пояснив, що йдеться про ті самі інфільтраційні дії, але за сприятливіших умов, для яких додаткові підрозділи ворогові не знадобляться.

Він також зазначив, що на цій ділянці діє російське угруповання "Дніпро", до складу якого входять десантники.

Чи справді Каховське водосховище можуть використати для прориву до Запоріжжя

Військовий оглядач Костянтин Машовець вважає, що росіяни здатні лише зміцнювати свої обмежені позиції на півдні Приморського, перекидаючи піхоту через дно водосховища. Адже Сили оборони контролюють північну половину Плавнів та ділянку траси М-18 Мелітополь – Запоріжжя південніше Приморського.

За його словами, приблизно 19 вересня ворожа піхотна група таки використала водосховище, щоб проникнути в Малокатеринівку. Російських диверсантів помічають лише в районі висотки в Степногірську та на північній околиці селища.

В ISW нагадують, що ще влітку 2026 року російські Z-блогери й українські командири говорили про інфільтраційні операції через пересохле Каховське водосховище.

Раніше повідомлялося, що журналісти The New York Times, які кілька днів працювали на передовій під Запоріжжям, писали, що РФ може спробувати прорватися до Запоріжжя, використовуючи висохле водосховище як прихований маршрут. Українські військові вистежують ворога в густій рослинності та влаштовують засідки.

Після підриву Каховської дамби у 2023 році колишнє дно заросло очеретом, чагарниками та вербами. Через це дрони мають обмежені можливості спостереження, тож бійці шукають одне одного пішки на близькій відстані. Командир батальйону "Братство" Олексій Середюк пояснював, що росіяни прагнуть контролювати весь простір водосховища, щоб діяти там і дістатися протилежного берега.

Також представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявляв, що Каховське водосховище знищили 6 червня 2023 року за допомогою вибухівки, і розвідка має відповідні докази.