РФ прокладає таємний шлях до Запоріжжя: до чого тут Каховське водосховище

Російські війська намагаються використовувати висохле Каховське водосховище як прихований маршрут для просування до Запоріжжя. Українські військові вистежують росіян у густій рослинності та влаштовують їм засідки.

Про це повідомило видання The New York Times, журналісти якого кілька днів працювали на передовій у Запоріжжі та його околицях.

Після підриву Каховської дамби російськими військами у 2023 році водосховище висохло, а його колишнє дно заросло очеретом, чагарниками та вербами.

Тепер ця територія стала ділянкою фронту між російською та українською арміями. Через густу рослинність дрони мають обмежені можливості для спостереження, тому військові змушені шукати одне одного пішки на близькій відстані.

За словами командира батальйону “Братство” Олексія Середюка, російські війська намагаються проникати через басейн колишнього водосховища.

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“Вони намагаються контролювати все водосховище. По-перше, щоб діяти там. По-друге, щоб дістатися протилежного берега”, — сказав він.

Військові повідомили, що росіяни вже облаштували в цій місцевості спостережні пости та місця для накопичення військ. За словами Середюка, російські сили намагаються прокладати маршрути до Запоріжжя, розташованого на північному березі колишнього водосховища.

Український батальйон “Братство” повернувся до цього району минулої зими. Військові пересувалися через зарості заввишки з людину та розвідували територію. У грудні українська розвідувальна група зіткнулася з російськими військовими на кам’янистому виступі, який раніше був островом. Під час бою чотирьох росіян убили, ще двох взяли в полон.

Військові, які воювали в цьому районі, розповіли, що Росія перекинула до колишнього водосховища сотні солдатів. Його територія простягається приблизно на 97 км у довжину та 24 км у ширину.

Командир батальйону з позивним “Дивізія” порівняв російську логістичну операцію з “стежкою Хо Ші Міна” часів війни у В’єтнамі. За його словами, густий рослинний покрив дозволяє переміщати зброю, припаси та особовий склад.

“У очереті це як стара війна, як на початку повномасштабного вторгнення — прямий контакт. Щойно заходиш у лісосмугу, тебе вже немає”, — розповів командир взводу з позивним “Апач”.

Через густу рослинність дрони використовують переважно для підтримки. Вони можуть доставляти припаси, а іноді скидати вибухівку в район, щоб змусити російських військових рухатися в бік засідки. Командир батальйону зазначив, що українські військові одного разу витратили три дні на пошуки одного зі своїх бійців.

Українські військові також повідомили про бої з російськими солдатами в заростях. Під час однієї з операцій вони взяли в полон російського військового, якого протягом трьох днів вели через ліс до своєї бази.

За словами українських військових, частина російських солдатів у цьому районі намагається уникати боїв.

“Їхнє завдання — сидіти, слухати та передавати інформацію. Схоже, вони не вмотивовані стріляти чи битися”, — сказав “Апач”.

Запоріжжя залишається однією з головних цілей російських військ у цьому районі. Минулого літа російська армія наблизилася до міста приблизно на 32 кілометри, однак останніми місяцями українські війська відкинули її назад.

Україна також очікує нових наступальних дій Росії на тлі повідомлень про підготовку Москвою нової мобілізації. Водночас українські військові заявляють, що з весни російські солдати здаються в полон частіше, ніж раніше.

Підрив Каховської ГЕС — що сталося

Росія підірвала Каховську ГЕС 6 червня 2023 року. Після цього рівень води в Дніпрі нижче Каховки піднявся на кілька метрів. Українська влада та волонтери евакуйовували людей і тварин із затоплених районів, тоді як точних даних про кількість постраждалих на окупованій частині Херсонщини не було. Місцеві жителі повідомляли про загиблих.

За кілька днів Каховське водосховище, яке збудували в СРСР 65 років тому, спорожніло. Через обміління водойми виникла загроза для Запорізької АЕС, оскільки вона використовувалася для охолодження станції. Згодом падіння рівня води вдалося зупинити, а за ситуацією стежать працівники МАГАТЕ.

Фахівці “Укргідроенерго” почали розробляти проєкт відновлення Каховської греблі та водосховища. Реалізувати його можна буде лише після деокупації території.

Після катастрофи в мережі з’явилися фотографії та відео з території колишнього водосховища. На місці водойми почала з’являтися рослинність, а на оголеному дні виявили стародавні козацькі човни.

У березні 2024 року опублікували супутникові знімки колишнього Каховського водосховища. На них було видно, що вода повернулася в район русла Дніпра та поширилася на територію колишнього Великого Лугу.