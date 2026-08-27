РФ прокладывает тайный путь к Запорожью: при чем здесь Каховское водохранилище

Российские войска пытаются использовать высохшее Каховское водохранилище в качестве скрытого маршрута для продвижения к Запорожью. Украинские военные выслеживают россиян в густой растительности и устраивают им засады.

Об этом сообщило издание The New York Times, журналисты которого несколько дней работали на передовой в Запорожье и его окрестностях.

После подрыва Каховской дамбы российскими войсками в 2023 году водохранилище высохло, а его прежнее дно заросло камышом, кустарником и ивами.

Теперь эта территория стала участком фронта между российской и украинской армиями. Из-за густой растительности возможности дронов по наблюдению ограничены, поэтому военные вынуждены искать друг друга пешком на близком расстоянии.

По словам командира батальона "Братство" Алексея Середюка, российские войска пытаются проникнуть через бассейн бывшего водохранилища.

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"Они пытаются контролировать всё водохранилище. Во-первых, чтобы действовать там. Во-вторых, чтобы добраться до противоположного берега", — сказал он.

Военные сообщили, что россияне уже оборудовали в этой местности наблюдательные посты и места для сосредоточения войск. По словам Середюка, российские силы пытаются проложить маршруты к Запорожью, расположенному на северном берегу бывшего водохранилища.

Украинский батальон "Братство" вернулся в этот район прошлой зимой. Военные пробирались через заросли высотой с человека и вели разведку территории. В декабре украинская разведывательная группа столкнулась с российскими военными на каменистом выступе, который раньше был островом. В ходе боя четверо россиян были убиты, ещё двое взяты в плен.

Военные, которые воевали в этом районе, рассказали, что Россия перебросила к бывшему водохранилищу сотни солдат. Его территория простирается примерно на 97 км в длину и 24 км в ширину.

Командир батальона с позывным "Дивизия" сравнил российскую логистическую операцию с "тропой Хо Ши Мина" времен войны во Вьетнаме. По его словам, густой растительный покров позволяет перемещать оружие, припасы и личный состав.

"В камышах это как старая война, как в начале полномасштабного вторжения — прямой контакт. Как только заходишь в лесополосу, тебя уже нет", — рассказал командир взвода с позывным "Апач".

Из-за густой растительности дроны используются преимущественно в качестве средства поддержки. Они могут доставлять припасы, а иногда сбрасывать взрывчатку в район, чтобы заставить российских военных двигаться в сторону засады. Командир батальона отметил, что украинские военные однажды потратили три дня на поиски одного из своих бойцов.

Украинские военные также сообщили о боях с российскими солдатами в зарослях. В ходе одной из операций они взяли в плен российского военнослужащего, которого в течение трёх дней вели через лес к своей базе.

По словам украинских военных, часть российских солдат в этом районе старается избегать боев.

"Их задача — сидеть, слушать и передавать информацию. Похоже, у них нет мотивации стрелять или сражаться", — сказал "Апач".

Запорожье остается одной из главных целей российских войск в этом районе. Прошлым летом российская армия приблизилась к городу примерно на 32 километра, однако в последние месяцы украинские войска оттеснили её обратно.

Украина также ожидает новых наступательных действий со стороны России на фоне сообщений о подготовке Москвой новой мобилизации. В то же время украинские военные заявляют, что с весны российские солдаты сдаются в плен чаще, чем раньше.

Взрыв Каховской ГЭС — что произошло

Россия взорвала Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года. После этого уровень воды в Днепре ниже Каховки поднялся на несколько метров. Украинские власти и волонтеры эвакуировали людей и животных из затопленных районов, при этом точных данных о количестве пострадавших на оккупированной части Херсонской области не было. Местные жители сообщали о погибших.

За несколько дней Каховское водохранилище, построенное в СССР 65 лет назад, опустело. Из-за обмеления водоема возникла угроза для Запорожской АЭС, поскольку оно использовалось для охлаждения станции. Впоследствии падение уровня воды удалось остановить, а за ситуацией следят сотрудники МАГАТЭ.

Специалисты "Укргидроэнерго" приступили к разработке проекта восстановления Каховской плотины и водохранилища. Реализовать его можно будет только после деоккупации территории.

После катастрофы в сети появились фотографии и видео с территории бывшего водохранилища. На месте водоёма начала появляться растительность, а на обнажившемся дне обнаружили старинные казацкие лодки.

В марте 2024 года были опубликованы спутниковые снимки бывшего Каховского водохранилища. На них было видно, что вода вернулась в район русла Днепра и распространилась на территорию бывшего Великого Луга.