Капитуляция Украины как цель: аналитики раскрыли главный расчет Путина на эту зиму

Путин рассчитывает заставить Украину капитулировать к весне 2027 года, поэтому Россия ускоряет кампанию дальних ударов. Однако такая стратегия слишком дорогостояща, чтобы продолжаться бесконечно, считают аналитики Института изучения войны.

Кремль делает ставку на массированные удары на большие расстояния, чтобы сломить Украину уже этой зимой. Однако такая стратегия обходится слишком дорого и не может действовать бесконечно, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, Россия стремится активизировать и ускорить удары, пока у нее для этого достаточно ресурсов. Расчет противника основан на трех предположениях: что Украина не сможет эффективно сбивать реактивные беспилотники, что у неё не хватит ракет-перехватчиков для Patriot зимой 2026–2027 годов и что энергетическая и другая критическая инфраструктура не выдержит ударов в ближайшие месяцы.

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Нынешняя тактика действительно наносит Украине ощутимый экономический ущерб. Однако если кампания затянется, затраты на её поддержание могут превысить эффект от самих ударов.

"Путин не планирует, что российская кампания ударов большой дальности по Украине будет продолжаться бесконечно, поскольку, судя по всему, он стремится заставить Украину капитулировать к весне 2027 года. Российская стратегия, делающая акцент на ударах большой дальности, обходится дорого и не может применяться вечно, особенно с учетом того, что украинские силы также наращивают интенсивность ударов по территории России", — отмечают в ISW.

Почему Путин изменил свою "теорию победы"

Ранее диктатор рассчитывал, что армия будет продвигаться до тех пор, пока не достигнет целей или Украина не сдастся. Однако после успехов Сил обороны в 2026 году он, похоже, пересмотрел этот подход в пользу дальних ударов. Показательно, что связанный с Кремлём военный корреспондент признаёт, что фронт фактически статичен.

Новая ставка зависит от способности РФ массово запускать дешёвые реактивные дроны типа "Герань". Именно против них направлена украинская программа перехватчиков. По словам Владимира Зеленского, Россия планирует потратить 12 млрд долларов на производство реактивных дронов и баретующих боеприпасов.

В то же время уровень перехвата реактивных "шахидов" в Украине уже достиг 55 %. В сентябре 2026 года из 2730 запущенных аппаратов было сбито более 1500. Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что Украина испытывает прототипы дронов-перехватчиков в боевых условиях, а их массовое применение может начаться через несколько месяцев. Удастся ли нарастить производство вовремя, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что командир 1-го отдельного штурмового полка предупреждал, что Россия может использовать дно Каховского водохранилища для наступления в направлении Запорожья. Из-за густой растительности и туманов контролировать этот участок осенью и зимой значительно сложнее.

Кроме того, Кирилл Буданов подчеркнул, что участие КНДР в войне против Украины создает новые глобальные угрозы, поскольку Пхеньян приобретает реальный опыт ведения современных боевых действий.