Капітуляція України як мета: аналітики розкрили головний розрахунок Путіна на цю зиму

Путін розраховує змусити Україну капітулювати до весни 2027 року, тому Росія прискорює кампанію дальніх ударів. Проте така стратегія надто дорога, щоб тривати нескінченно, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Кремль робить ставку на масовані удари великої дальності, аби зламати Україну вже цієї зими. Проте така стратегія коштує надто дорого й не може діяти вічно, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, Росія прагне активізувати й прискорити удари, поки має для цього достатньо ресурсів. Розрахунок ворога будується на трьох припущеннях: що Україна не зможе ефективно збивати реактивні безпілотники, що їй бракуватиме ракет-перехоплювачів для Patriot узимку 2026-2027 років і що енергетична та інша критична інфраструктура не витримає ударів найближчими місяцями.

Нинішня тактика справді завдає Україні відчутних економічних збитків. Однак якщо кампанія затягнеться, витрати на її підтримку можуть перевищити ефект від самих ударів.

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"Путін не планує, що російська кампанія ударів великої дальності по Україні триватиме нескінченно, оскільки, судячи з усього, він прагне змусити Україну капітулювати до весни 2027 року. Російська стратегія, що робить акцент на ударах великої дальності, обходиться дорого і не може застосовуватися вічно, особливо з урахуванням того, що українські сили також нарощують інтенсивність ударів по території Росії", – зазначають в ISW.

Чому Путін змінив свою "теорію перемоги"

Раніше диктатор розраховував, що армія просуватиметься доти, доки не досягне цілей або Україна не здасться. Проте після успіхів Сил оборони у 2026 році він, схоже, переглянув цей підхід на користь дальніх ударів. Показово, що пов'язаний із Кремлем воєнкор визнає, що фронт фактично статичний.

Нова ставка залежить від здатності РФ масово запускати дешеві реактивні дрони типу "Герань". Саме проти них спрямована українська програма перехоплювачів. За словами Володимира Зеленського, Росія планує витратити 12 млрд доларів на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів.

Водночас рівень перехоплення реактивних "шахедів" в Україні вже сягнув 55%. У вересні 2026 року з 2730 запущених апаратів збили понад 1500. Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що Україна випробовує прототипи дронів-перехоплювачів у бойових умовах, а їх масове застосування може початися за кілька місяців. Чи вдасться наростити виробництво вчасно, поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що командир 1-го окремого штурмового полку попереджав, що Росія може використовувати дно Каховського водосховища для наступу в бік Запоріжжя. Через густу рослинність і тумани контролювати цю ділянку восени та взимку значно складніше.

Також Кирило Буданов наголошував, що участь КНДР у війні проти України створює нові глобальні загрози, адже Пхеньян здобуває реальний досвід сучасних бойових дій.