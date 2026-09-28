Удар без воздушной тревоги: РФ атаковала "Укрзалізницю" в Запорожье, есть тяжело раненные (фото)

Коварная атака РФ на объект "Укрзалізниці" в Запорожье произошла без объявления тревоги, в результате чего более десяти железнодорожников получили ранения, а девять спасателей удалось вытащить из огня.

28 сентября около полудня российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье, в результате чего пострадали сотрудники предприятия "Укрзалізниці". В результате попадания на территории работающего предприятия вспыхнул пожар. Об атаке сообщил председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский в Facebook.

По его словам, российский удар пришелся на предприятие компании в Запорожье, которое продолжало работать, несмотря на войну.

"Вражеский удар по нашему предприятию „Укрзалізниці“ в Запорожье, которое, несмотря ни на что, продолжало работать. Удар был коварным, системы не зафиксировали воздушных угроз", — написал Перцовский.

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Он сообщил, что трое сотрудников получили довольно тяжелые ранения. Однако, по последним данным врачей, их травмы не представляют угрозы для жизни.

"У нас трое раненых с довольно тяжёлыми ранениями. Однако, по словам врачей, их состояние не представляет угрозы для жизни. Ещё более 10 коллег получили более лёгкие травмы. Информация будет уточняться", — отметил глава "Укрзалізниці".

Перцовский также добавил, что на месте происшествия и в больницах находятся представители "Укрзалізниці" для оказания всей необходимой медицинской и финансовой помощи пострадавшим железнодорожникам.

Запорожская областная военная администрация также подтвердила нанесение удара по инфраструктурному объекту города. В 12:20 оттуда поступали сообщения о нескольких пострадавших и пожаре в месте попадания.

По данным Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области и Запорожской ОГА, подразделения ГСЧС спасли 9 сотрудников предприятия непосредственно с охваченного огнем объекта. Первичную медицинскую помощь на месте и в профильных медицинских учреждениях оказали как минимум 7 пострадавшим, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что на данный момент данные различных служб о количестве пострадавших пока расходятся. ГСЧС сначала сообщила о семи пострадавших, тогда как Александр Перцовский заявил о трёх сотрудниках с более тяжёлыми травмами и более чем десяти коллегах с лёгкими повреждениями.

Информация о количестве пострадавших и характере повреждений уточняется.

Спасательные и аварийно-восстановительные работы на месте попадания продолжаются, пожар ликвидирован. На месте происшествия работают все оперативные и экстренные службы города.

Последствия удара по предприятию в Запорожье Последствия удара по предприятию в Запорожье Последствия удара по предприятию в Запорожье Последствия удара по предприятию в Запорожье

Отметим, что Запорожье регулярно подвергается российским атакам. По данным Запорожской областной государственной администрации, только за последние сутки российские войска нанесли 712 ударов по 54 населенным пунктам области, в том числе 520 атак с использованием БПЛА.

Удары по "Укрзалізниці"

В сентябре 2026 года российские войска неоднократно наносили удары по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу "Укрзалізниці". В частности, 8 сентября в Запорожье российский БПЛА дважды нанес удар по пассажирскому поезду "Днепр — Запорожье": загорелись два вагона, а сотрудница железной дороги погибла. Пассажиров перед атакой успели эвакуировать, однако после первого удара враг повторил атаку, из-за чего спасателям приходилось прерывать тушение пожара и укрываться.

В конце сентября "Укрзалізниця" также сообщала об усилении российских ударов по железной дороге, в частности по подвижному составу. Из-за атак и появления вражеских БПЛА вблизи маршрутов компания вводила ограничения движения, в частности между Днепром и Запорожьем; на станции Синельниково после серии ударов были повреждены вагоны, локомотивы, пути, электросети и здания.

Напомним, что в 2026 году из-за массированных и продолжительных воздушных обстрелов, которые РФ устраивала в отношении Украины, происходили серьёзные задержки поездов "Укрзалізниці". Например, 28 августа пассажиры увидели на электронном табло задержку десятков поездов, следовавших из восточных регионов. Некоторые поезда задерживались на 10–15 часов.

Кроме того, мы сообщали, что в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 16019, предусматривающий реформирование железнодорожных перевозок и усиление защиты прав пассажиров. Среди предложенных изменений — компенсации за задержки или отмену поездов, а также создание условий для конкуренции между перевозчиками.