Удар без повітряної тривоги: РФ атакувала "Укрзалізницю" в Запоріжжі, є тяжко поранені (фото)

Підступна атака РФ на об'єкт "Укрзалізниці" в Запоріжжі сталася без оголошення тривоги, внаслідок чого поранено понад десять залізничників, а дев'ятьох рятувальникам вдалося витягти з вогню.

Російські війська 28 вересня близько півдня завдали удару по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, внаслідок чого постраждали працівники підприємства "Укрзалізниці". Внаслідок влучання на території працюючого підприємства спалахнула пожежа. Про атаку повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський в Facebook.

За його словами, російський удар припав по підприємству компанії в Запоріжжі, яке продовжувало працювати попри війну.

"Ворожий удар по нашому підприємству "Укрзалізниці" в Запоріжжі, яке попри все продовжувало працювати. Удар підступний, без фіксації повітряних загроз в системах", — написав Перцовський.

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Він повідомив, що троє працівників отримали досить тяжкі поранення. Втім, за останньою інформацією від лікарів, їхні травми не є критичними для життя.

"Маємо 3 досить тяжких поранених. Втім, як повідомляють лікарі, без критичного для життя. Ще понад 10 колег отримали легші травмування. Інформація уточнюватиметься", — зазначив глава "Укрзалізниці".

Перцовський також додав, що на місці та у лікарнях знаходяться представники "Укрзалізниці" для надання усієї необхідної медичної та фінансової допомоги постраждалим залізничникам.

Запорізька обласна військова адміністрація також підтвердила удар по інфраструктурному об’єкту міста. О 12:20 там повідомляли про кількох постраждалих і пожежу на місці влучання.

За даними Головного управління ДСНС України у Запорізькій області та Запорізької ОВА, безпосередньо з охопленого вогнем об'єкта підрозділи ДСНС врятували 9 співробітників підприємства. Первинну медичну допомогу на місці та у профільних закладах надали щонайменше 7 травмованим особам, серед яких троє перебувають у важкому стані.

Варто зазначити, що наразі дані різних служб щодо кількості травмованих поки відрізняються. ДСНС спочатку повідомила про сімох постраждалих, тоді як Олександр Перцовський заявив про трьох працівників із тяжчими травмами та понад десятьох колег із легшими ушкодженнями.

Інформація про кількість постраждалих і характер пошкоджень уточнюється.

Рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи на місці влучання тривають, пожежу ліквідовано. На місці події працюють усі оперативні та екстрені служби міста.

Наслідки удару по підприємству в Запоріжжі Наслідки удару по підприємству в Запоріжжі Наслідки удару по підприємству в Запоріжжі Наслідки удару по підприємству в Запоріжжі

Зазначимо, що Запоріжжя регулярно зазнає російських атак. За даними Запорізької ОВА, лише протягом попередньої доби російські війська завдали 712 ударів по 54 населених пунктах області, зокрема 520 атак БпЛА.

Удари по "Укрзалізниці"

У вересні 2026 року російські війська неодноразово атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад "Укрзалізниці". Зокрема, 8 вересня у Запоріжжі російський БпЛА двічі вдарив по пасажирському поїзду "Дніпро — Запоріжжя": загорілися два вагони, а загинула працівниця залізниці. Пасажирів перед атакою встигли евакуювати, однак після першого удару ворог повторив атаку, через що рятувальникам доводилося переривати гасіння пожежі та йти в укриття.

Наприкінці вересня "Укрзалізниця" також повідомляла про посилення російських ударів по залізниці, зокрема по рухомому складу. Через атаки та появу ворожих БпЛА поблизу маршрутів компанія запроваджувала обмеження руху, зокрема між Дніпром і Запоріжжям; на станції Синельникове після серії ударів були пошкоджені вагони, локомотиви, колії, електромережі та будівлі.

Нагадаємо, у 2026 році через масовані та тривалі повітряні обстріли, які РФ влаштовувала Україні, відбувались серйозні затримки поїздів "Укрзалізниці". Наприклад, 28 серпня пасажири побачили на електронному табло затримку десятків потягів, які прямували зі східних регіонів. Деякі потяги затримували на 10-15 годин.

Також ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16019, який передбачає реформування залізничних перевезень та посилення захисту прав пасажирів. Серед запропонованих змін — компенсації за затримки або скасування поїздів, а також створення умов для конкуренції між перевізниками.