Украина не вернет Крым и Донбасс, а о НАТО нужно забыть: профессор Гарварда объяснил, кому выгодна война

Обозреватель журнала Foreign Policy Стивен Уолт считает, что войну до сих пор не удалось завершить из-за просчетов всех сторон: Москвы, Киева и Вашингтона. По его мнению, США до сих пор не смогли стать реальным посредником.

Войну не удается завершить из-за просчетов всех сторон. К таким выводам в своей колонке для Foreign Policy пришел профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

По его мнению, Владимир Путин ошибся, рассчитывая на многодневную кампанию, администрация Джо Байдена переоценила эффективность санкций, а украинское руководство просчиталось с контрнаступлением летом 2023 года. Ошибался и Дональд Трамп, когда говорил об отсутствии "козырей" у Владимира Зеленского: европейская поддержка в сочетании с украинской изобретательностью и героизмом временно переломила ход событий, хотя ближе к зиме военная удача вновь склоняется в сторону Москвы.

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Уолт описывает эту ситуацию как состояние, при котором ни одна из сторон не способна навязать другой свою волю, а потери растут у обеих. Для Украины это особенно тяжело, учитывая меньшие размеры страны, численность населения и военно-промышленную базу, однако внешняя помощь и решимость защищать собственную землю позволили Киеву продержаться в борьбе дольше, чем прогнозировалось.

Автор указывает и на характерную для затяжных конфликтов эскалацию: стороны создают всё более смертоносное оружие, расширяют перечень целей и привлекают третьих игроков. В качестве примеров он приводит северокорейские войска на стороне России, а также финансовую и разведывательную поддержку США и ЕС для Украины; при этом атаки РФ в "серой зоне" против Европы он также считает формой эскалации.

Кому выгодно завершение войны

Чем дольше длится конфликт, тем больше убытков несет Украина и тем более призрачными становятся её шансы вернуть утраченные территории. Россия истощается и становится все более зависимой от Китая. Европейские экономики едва выдерживают бремя поддержки, а ультраправые партии, такие как "Альтернатива для Германии", получают дополнительный козырь против истеблишмента.

"И, как показывают требования Трампа к Украине о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим мощностям России, война также усугубляет дефицит топлива во всем мире и влечет за собой экономические и политические издержки для США", — говорится в материале.

По мнению Уолта, от затягивания ситуации выиграть могут только Китай, которому выгодно отвлекать внимание Запада, и ультраправые популисты, которые лишились бы удобной темы для своей риторики.

Почему США не выступили в качестве посредника

Теоретически именно Вашингтон обладает наибольшим рычагом влияния: он может предложить экономические стимулы, в частности помощь в восстановлении Украины и снятие санкций, а также регулировать военную поддержку. Однако, как утверждает автор, США этим так и не воспользовались, поочерёдно вставая на сторону то одной, то другой стороны вместо того, чтобы оказывать давление на обе одновременно.

Обозреватель критикует Байдена за то, что тот не учел риски расширения НАТО, которое бывший посол США в России Билл Бернс называл самой яркой "красной линией" для российской элиты. В то же время Уолт признает, что после начала вторжения команда Байдена правильно применила санкции и военную помощь, хотя и поддерживала максималистские цели Киева, в частности возвращение Крыма.

Трамп, по словам автора, допустил противоположную ошибку: оказывал давление на Киев ради заключения соглашения, фактически дав Москве карт-бланш. Эту ситуацию усугубила и дипломатическая неопытность посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые считали, что нескольких бизнес-предложений хватит, чтобы склонить Путина к завершению войны.

Есть ли другой путь?

Выход, по мнению автора, заключается в том, чтобы США выступили в роли настоящего посредника и оказали давление на обе стороны. Для этого следует возобновить военную поддержку Украины и помочь ей защититься от ракетных ударов, но обусловить эту помощь снижением требований Киева.

Уолт убежден, что вернуть Крым и большую часть Донбасса Украине не удастся ни на поле боя, ни за столом переговоров, а вопрос о членстве в НАТО следует снять навсегда. В то же время путь в ЕС должен оставаться открытым, а Украина должна иметь армию, достаточную для сдерживания России, и право торговать, привлекать инвестиции и покупать оружие где угодно, если это не превращает её в фактического союзника другого государства или блока. Точное прохождение границ, отмечает он, ещё предстоит согласовать.

Впрочем, автор не видит признаков того, что нынешняя администрация способна вести серьёзные переговоры. По его словам, рычаги влияния США ослабли из-за войны с Ираном, нехватки перехватчиков и роста федерального дефицита.

Напомним, премьер Сергей Корецкий в эфире ТСН.Тиждень сообщил, что война обходится Украине в 155 млрд долларов, из которых 27 млрд до сих пор не имеют источников покрытия.

Кроме того, Марин Ле Пен не отказалась от намерения вывести Францию из интегрированного командования НАТО, хотя и считает, что делать это во время войны пока рано. В то же время она подтвердила намерение прекратить финансовую помощь Киеву.