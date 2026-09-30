"Мрачная зима для Европы": Бельгия предупреждает о риске гибридных атак РФ на Европу

Министр обороны Бельгии Тео Франкен предупредил, что в ближайшие месяцы Россия усилит гибридные атаки против европейских стран. Он призвал укреплять противовоздушную оборону, в частности с помощью украинских технологий.

Европе следует готовиться к усилению гибридных угроз со стороны России. Об этом на саммите по вопросам обороны и космоса, организованном Euronews, заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, пишет "Европейская правда".

Глава ведомства назвал Россию самой большой угрозой для своей страны и подчеркнул, что Кремль уже готовит новые атаки против европейских государств.

"В ближайшие месяцы будет все больше гибридных угроз. Это будет мрачная зима для Европы", — сказал он.

Франкен призвал усиливать противовоздушную оборону на континенте, привлекая разработки из Украины. Особенно остро, по его словам, стоит вопрос борьбы с беспилотниками, развивающими высокую скорость.

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"Нам нужны украинские технологии, чтобы они как можно быстрее попали на европейский континент, а также в Бельгию и НАТО, чтобы бороться с теми беспилотниками, которые летают со скоростью 600 километров в час", – подчеркнул министр.

Он также объявил о встрече с заместителем министра обороны Украины Сергеем Боевым, посвященной именно этому вопросу.

Кроме того, министр подчеркнул необходимость увеличивать запасы вооружения и наращивать производство, причем делать это значительно быстрее, чем сейчас.

Напомним, в связи с приближением российских атак к границам НАТО правительственные службы Польши работают в режиме повышенной готовности, ожидая чрезвычайно сложной и опасной осени.

Кроме того, обозреватель Foreign Policy Стивен Уолт считает, что войну до сих пор не удалось завершить из-за просчетов всех сторон: Москвы, Киева и Вашингтона. По его мнению, США так и не стали реальным посредником.