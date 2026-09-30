"Похмура зима для Європи": Бельгія попереджує про ризик гібридних атак РФ на Європу

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен попередив, що найближчими місяцями Росія посилить гібридні атаки проти європейських країн. Він закликав нарощувати протиповітряну оборону, зокрема за допомогою українських технологій.

Європі варто готуватися до зростання гібридних загроз з боку Росії. Про це на саміті з питань оборони та космосу, організованому Euronews, заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, пише "Європейська правда".

Очільник відомства назвав Росію найбільшою загрозою для своєї країни й наголосив, що Кремль уже готує нові атаки проти європейських держав.

"У найближчі місяці буде все більше гібридних загроз. Це буде похмура зима для Європи", – сказав він.

Франкен закликав посилювати протиповітряну оборону на континенті, залучаючи розробки з України. Особливо гостро, за його словами, стоїть питання боротьби з безпілотниками, які розвивають високу швидкість.

Видео дня

"Нам потрібні українські технології, щоб вони якнайшвидше дісталися до європейського континенту, а також до Бельгії та НАТО, щоб боротися з тими безпілотниками, що літають зі швидкістю 600 кілометрів на годину", – наголосив міністр.

Він також анонсував зустріч із заступником міністра оборони України Сергієм Боєвим, присвячену саме цьому питанню.

Крім того, міністр наголосив на потребі збільшувати запаси озброєння та нарощувати виробництво, причому робити це значно швидше, ніж зараз.

Нагадаємо, через наближення російських атак до кордонів НАТО урядові служби Польщі працюють у режимі підвищеної готовності, очікуючи надскладної та небезпечної осені.

Також оглядач Foreign Policy Стівен Уолт вважає, що війну досі не вдалося завершити через прорахунки всіх сторін: Москви, Києва та Вашингтона. На його думку, США так і не стали реальним посередником.