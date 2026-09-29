"Удари все ближче": Туск попередив про важкі місяці для Польщі

Через наближення російських атак до кордонів НАТО урядові служби Польщі працюють у режимі підвищеної готовності, готуючись до надскладної та небезпечної осені.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці можуть бути дуже складними для його країни через посилення російських атак по Україні. За його словами, удари РФ відбуваються дедалі ближче до польського кордону, тому Варшава посилює увагу до ситуації та готовність своїх сил. Як повідомляє польське телебачення TVP Info, цю заяву Туск зробив 29 вересня 2026 року перед засіданням Ради міністрів Польщі.

Підставою для чергової тривожної заяви стали останні масовані обстріли західних регіонів України, під час яких російські реактивні дрони вибухали в безпосередній близькості від території Євросоюзу. За словами Туска, російські удари поблизу польського кордону вже стали регулярними.

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"На нас чекають дуже складні тижні та місяці у зв’язку з дедалі агресивнішою позицією Росії щодо України, і, на жаль, ці агресивні дії Росії щодо України дедалі ближче наближаються до нашого кордону", — заявив польський прем’єр.

При цьому слова Туска не означають, що він заявив про неминучий напад на Польщу. Його заява стосується ризиків, пов’язаних із бойовими діями в Україні та наближенням російських ударів до польського кордону.

"Ми зосереджені на тому, щоб нічого поганого не сталося на польській стороні", — сказав глава польського уряду.

Головним тригером для застереження Туска став нещодавній удар російського реактивного безпілотника "Герань-5", який вибухнув лише за 1–2 кілометри від польсько-українського пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Загроза була настільки близькою, що польська сторона змушена була терміново евакуювати персонал своїх прикордонних та митних постів, а також задіяти системні сигнатури тривоги.

До слова, ще 13 вересня Туск скликав спеціальну нараду за участю керівників силових структур, оборонного та внутрішнього відомств. Тоді він заявив, що ескалація російських дій стає реальністю, а її прояви дедалі ближче підходять до польського кордону. Під час тієї наради польський прем’єр також попереджав, що найближчі тижні та місяці можуть стати періодом значного посилення активності Росії. Він не виключив, що ескалація може торкнутися польської території, але наголосив, що це лише один із можливих сценаріїв.

За словами Туска, російські удари поблизу польського кордону вже стали регулярними. Йдеться, зокрема, про атаки на прикордонні переходи та інфраструктуру в районах, що прилягають до Польщі.

"Щоночі або кожні 24 години ми змушені кілька разів піднімати нашу авіацію в повітря", — заявив він.

Польща вже неодноразово піднімала авіацію

Польське військове командування змушене регулярно застосовувати протокол екстреного реагування, що передбачає підйом польської та союзницької винищувальної авіації й приведення систем протиповітряної оборони (ППО) у стан максимальної бойової готовності.

Так, коли російські сили здійснюють пуски крилатих, балістичних ракет або масовані запуски ударних безпілотників (типу "Shahed"/"Герань") у напрямку Львівської, Волинської, Рівненської чи Тернопільської областей, в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі (DORSZ) негайно вмикається алгоритм захисту повітряного простору НАТО. Це означає, що у повітря за тривогою злітають чергові пари винищувачів F-16 ВПС Польщі та літаки країн-партнерів з Альянсу (зокрема американські F-35 або Eurofighter Typhoon, які перебувають на ротації у ролі місії Baltic Air Policing чи на польських авіабазах, таких як Ласк чи Мінськ-Мазовецький).

Туск раніше говорив про складний період і для України

18 вересня, під час візиту до України, Туск також заявляв про складні тижні та місяці попереду. Тоді його слова стосувалися не лише Польщі, а України та її союзників.

"На всіх нас, не лише на Україну, чекають важкі, складні тижні та місяці, тому варто показати в цей момент солідарність", — казав він.

Під час того візиту Туск заявив, що приїхав до України, зокрема, щоб показати, що Київ не залишається сам на тлі російської агресії. Він також говорив про необхідність подальшої підтримки України та участь Польщі в регіональній безпеці.

У вересні польський прем’єр неодноразово пов’язував посилення заходів безпеки в Польщі саме з активізацією російських атак по Україні. Водночас Варшава продовжує наголошувати на необхідності підтримувати Україну та посилювати захист східного флангу НАТО.

Нагадаємо, Польща готова розглянути будівництво на своїй території заводу з виробництва ракет для американських комплексів Patriot, які використовує Україна. Варшава вже запропонувала перенести можливе виробництво з України до Польщі, однак остаточне рішення залежить від США.

Також ми писали, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вже відреагував на плани Польщі розгорнути виробництво ракет для комплексів Patriot. Він закликав Варшаву "уважно вивчити" російську військову доктрину, натякнувши на можливі наслідки такого рішення. Водночас Лавров не уточнив, які саме дії Москва може вжити у відповідь.