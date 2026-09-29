"Удары все ближе": Туск предупредил о тяжелых месяцах для Польши

В связи с приближением российских атак к границам НАТО правительственные службы Польши работают в режиме повышенной готовности, готовясь к чрезвычайно сложной и опасной осени.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы могут оказаться очень сложными для его страны из-за усиления российских атак на Украину. По его словам, удары РФ наносятся всё ближе к польской границе, поэтому Варшава уделяет повышенное внимание ситуации и готовности своих сил. Как сообщает польское телевидение TVP Info, это заявление Туск сделал 29 сентября 2026 года перед заседанием Совета министров Польши.

Поводом для очередного тревожного заявления стали недавние массированные обстрелы западных регионов Украины, в ходе которых российские реактивные дроны взрывались в непосредственной близости от территории Евросоюза. По словам Туска, российские удары вблизи польской границы уже стали регулярными.

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"Нас ждут очень сложные недели и месяцы в связи со всё более агрессивной позицией России в отношении Украины, и, к сожалению, эти агрессивные действия России в отношении Украины всё ближе подступают к нашей границе", — заявил польский премьер.

При этом слова Туска не означают, что он заявил о неизбежном нападении на Польшу. Его заявление касается рисков, связанных с боевыми действиями в Украине и приближением российских ударов к польской границе.

"Мы сосредоточены на том, чтобы на польской стороне не произошло ничего плохого", — сказал глава польского правительства.

Главным поводом для предупреждения Туска стал недавний удар российского реактивного беспилотника "Герань-5", взорвавшегося всего в 1–2 километрах от польско-украинского пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск". Угроза была настолько близка, что польская сторона была вынуждена срочно эвакуировать персонал своих пограничных и таможенных постов, а также задействовать системные сигналы тревоги.

Кстати, ещё 13 сентября Туск созвал специальное совещание с участием руководителей силовых структур, министерств обороны и внутренних дел. Тогда он заявил, что эскалация действий России становится реальностью, а её проявления всё ближе подступают к польской границе. Во время того совещания польский премьер также предупреждал, что ближайшие недели и месяцы могут стать периодом значительного усиления активности России. Он не исключил, что эскалация может затронуть польскую территорию, но подчеркнул, что это лишь один из возможных сценариев.

По словам Туска, российские удары вблизи польской границы уже стали регулярными. Речь идет, в частности, об атаках на пограничные переходы и инфраструктуру в районах, прилегающих к Польше.

"Каждую ночь или каждые 24 часа мы вынуждены несколько раз поднимать нашу авиацию в воздух", — заявил он.

Польша уже неоднократно задействовала авиацию

Польское военное командование вынуждено регулярно применять протокол экстренного реагирования, предусматривающий подъем польской и союзной истребительной авиации и приведение систем противовоздушной обороны (ПВО) в состояние максимальной боевой готовности.

Так, когда российские войска осуществляют запуски крылатых и баллистических ракет или массированные запуски ударных беспилотников (типа "Shahed"/"Герань") в направлении Львовской, Волынской, Ровенской или Тернопольской областей, в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши (DORSZ) немедленно запускается алгоритм защиты воздушного пространства НАТО. Это означает, что по тревоге в воздух поднимаются дежурные пары истребителей F-16 ВВС Польши и самолеты стран-партнеров по Альянсу (в частности, американские F-35 или Eurofighter Typhoon, которые находятся на ротации в рамках миссии Baltic Air Policing или на польских авиабазах, таких как Ласк или Минск-Мазовецкий).

Туск ранее говорил о сложном периоде и для Украины

18 сентября, во время визита в Украину, Туск также заявил, что впереди сложные недели и месяцы. Тогда его слова касались не только Польши, но и Украины и её союзников.

"Всем нам, а не только Украине, предстоят тяжелые, сложные недели и месяцы, поэтому в этот момент стоит проявить солидарность", — сказал он.

Во время того визита Туск заявил, что приехал в Украину, в частности, чтобы показать, что Киев не остаётся один на фоне российской агрессии. Он также говорил о необходимости дальнейшей поддержки Украины и участии Польши в обеспечении региональной безопасности.

В сентябре польский премьер неоднократно связывал ужесточение мер безопасности в Польше именно с активизацией российских атак на Украину. В то же время Варшава продолжает подчеркивать необходимость поддерживать Украину и усиливать защиту восточного фланга НАТО.

Напомним, Польша готова рассмотреть возможность строительства на своей территории завода по производству ракет для американских комплексов Patriot, которые использует Украина. Варшава уже предложила перенести возможное производство из Украины в Польшу, однако окончательное решение зависит от США.

Также мы писали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже отреагировал на планы Польши наладить производство ракет для комплексов Patriot. Он призвал Варшаву "внимательно изучить" российскую военную доктрину, намекнув на возможные последствия такого решения. При этом Лавров не уточнил, какие именно меры Москва может принять в ответ.