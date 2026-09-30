РФ ударила по супермаркету "Фора" в Иванковичах Киевской области: есть пострадавшая (фото)

Утром 30 сентября российский беспилотник поразил здание супермаркета "Фора" в Иванковичах Обуховского района Киевской области. В результате атаки возник пожар, один человек пострадал.

Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области и компании "Фора".

По данным спасателей, после попадания снаряда загорелось здание супермаркета. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Огонь оперативно ликвидировали, после чего спасатели приступили к разборке и проливу конструкций, чтобы полностью исключить возможность повторного возгорания.

Атака на Фору Фото: ГСЧС

В результате нападения пострадал человек 1976 года рождения. Других подробностей о его состоянии в сообщении ГСЧС не указано.

Атака на Фору Фото: ГСЧС

В "Форе" сообщили, что магазин получил значительные повреждения и в настоящее время не может принимать покупателей. Компания опубликовала фотографии последствий нападения, на которых видны поврежденные помещения магазина, разрушенные конструкции и последствия пожара.

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Публикация компании Фото: Скриншот

В компании также поблагодарили спасателей и все службы, которые работали на месте после нападения. Там отметили, что остальные магазины сети продолжают работать.

Атака на Фору Фото: ГСЧС

ГСЧС Киевской области продолжает ликвидировать последствия российского нападения на месте.

Атака на Фору Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска вновь нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и области. Утром атака на столицу продолжилась — над городом были зафиксированы реактивные беспилотники.

Кроме того, в результате массированного обстрела ночью 30 сентября в Вышгороде Киевской области был разрушен частный дом. Под обломками оказались четверо человек — двое взрослых и двое детей.