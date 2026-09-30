РФ ударила по супермаркету "Фора" в Іванковичах на Київщині: є постраждала (фото)

Вранці 30 вересня російський безпілотник влучив у будівлю супермаркету "Фора" в Іванковичах Обухівського району Київщини. Внаслідок атаки сталася пожежа, постраждала одна людина.

Про це повідомили в ДСНС Київщини та компанії “Фора”.

За даними рятувальників, після влучання загорілася будівля супермаркету. Площа пожежі становила 250 квадратних метрів. Вогонь оперативно ліквідували, після чого рятувальники розпочали розбирання та проливання конструкцій, щоб повністю унеможливити повторне займання.

Атака на Фору Фото: ДСНС

Унаслідок атаки постраждала людина 1976 року народження. Інших подробиць про її стан у повідомленні ДСНС не зазначили.

Атака на Фору Фото: ДСНС

У “Форі” повідомили, що магазин зазнав значних пошкоджень і наразі не може приймати покупців. Компанія опублікувала фото наслідків атаки, на яких видно пошкоджене приміщення магазину, зруйновані конструкції та наслідки пожежі.

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Пост компанії Фото: Скриншот

У компанії також подякували рятувальникам та всім службам, які працювали на місці після атаки. Там зазначили, що інші магазини мережі продовжують працювати.

Атака на Фору Фото: ДСНС

ДСНС Київщини продовжує ліквідовувати наслідки російської атаки на місці.

Атака на Фору Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня російські війська знову завдали масованого ракетно-дронового удару по Києву та області. Вранці атака на столицю продовжилася — над містом фіксували реактивні безпілотники.

Також унаслідок масованого обстрілу вночі 30 вересня у Вишгороді на Київщині зруйновано приватний будинок. Під уламками опинилися четверо людей — двоє дорослих і двоє дітей.