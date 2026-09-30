Более половины деталей в ракетах КНДР оказались подделкой: исследователи назвали причину

Исследователи международной организации Conflict Armament Research (CAR) выяснили, что 51,9 % деталей в ракетах КНДР, которые РФ запускала по Украине, являются подделками. Фальшивки обнаружили и в ракетах российского производства.

Согласно данным доклада экспертов CAR, за последние два года были изучены обломки 11 северокорейских ракет. Специалисты изъяли сотни электронных компонентов, в частности микросхемы, преобразователи напряжения и элементы памяти. Исследователи направили производителям 147 запросов для проверки происхождения и подлинности деталей. В десяти компаниях подтвердили вероятную или точную фальсификацию маркировки своей продукции.

Исследованные части и обломки ракет КНДР Фото: Conflict Armament Research

Из 81 отслеженного компонента северокорейских ракет 42 детали, или 51,9 %, были признаны поддельными или вызывающими подозрение в подделке. Для сравнения: в образцах иранского вооружения доля таких компонентов составляла 16%, а в российском — около 20%, говорится в отчете.

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Поддельные американские транзисторы

Среди обнаруженных подделок были полевые транзисторы MOSFET американского бренда. Их обнаружили в ракете "Хвасон-11", которая использовалась для нанесения удара по Полтавской области в декабре 2024 года.

Маркировка на поддельных транзисторах в ракетах КНДР Фото: Conflict Armament Research

Американский производитель подтвердил, что компоненты оказались поддельными. На это, в частности, указывали несоответствия в форме корпусов, расположении маркировки и серийных номерах. Специалисты определяют поддельные электронные компоненты по ряду признаков. Среди них — ошибки в логотипах, неправильные шрифты и коды дат, которые могут указывать на период, когда компании-производителя ещё даже не существовало.

Как детали попадают в оружие

В CAR связывают массовое использование поддельных компонентов с действием международных санкций. Ограничения затрудняют для КНДР, Ирана и России прямую закупку необходимых технологий, из-за чего они вынуждены искать комплектующие на альтернативных, в частности нелегальных, рынках.

В то же время использование несертифицированных компонентов может повлиять на надежность и точность ракет. По данным исследователей, именно это может быть одним из факторов, объясняющих значительное количество отклонений северокорейских ракет от заданных целей в начале 2024 года.

Ранее Фокус сообщал, что КНДР испытала новую баллистическую ракету, которая, вероятно, была создана на базе KN-23. Эксперты предполагают, что модернизированная KN-23 может быть оснащена гиперзвуковым планерным блоком.

А президент США Дональд Трамп признал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обладает "достаточно значительным" ядерным потенциалом, однако при этом заверил, что "все будет хорошо".