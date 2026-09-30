Понад половина деталей у ракетах КНДР виявилася підробкою: дослідники назвали причину

Дослідники міжнародної організації Conflict Armament Research (CAR) з'ясували, що 51,9% деталей в ракетах КНДР, які РФ запускала по Україні, підроблені. Фальсифікат знайшли й в ракетах російського виробництва.

Згідно з даними доповіді експертів CAR, за останні два роки були вивчені уламки 11 північнокорейських ракет. Фахівці вилучили сотні електронних компонентів, зокрема мікросхеми, перетворювачі напруги та елементи пам'яті. Дослідники направили виробникам 147 запитів для перевірки походження та справжності деталей. У десяти компаніях підтвердили ймовірну або точну фальсифікацію маркування своєї продукції.

Досліджені частини уламки ракет КНДР Фото: Conflict Armament Research

З 81 простеженого компонента північнокорейських ракет 42 деталі, або 51,9%, визнали підробленими чи такими, що викликають підозру у фальсифікації. Для порівняння, у зразках іранського озброєння частка таких компонентів становила 16%, а в російському — близько 20%, йдеться у звіті.

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Підроблені американські транзистори

Серед виявлених фальсифікатів були польові транзистори MOSFET американського бренду. Їх знайшли у ракеті Hwasong-11, яка використовувалася для удару по Полтавській області у грудні 2024 року.

Маркування на підроблених транзисторах в ракетах КНДР Фото: Conflict Armament Research

Американський виробник підтвердив, що компоненти були підробленими. На це, зокрема, вказували невідповідності у формі корпусів, розміщенні маркування та серійних номерах. Фахівці визначають підроблені електронні компоненти за низкою ознак. Серед них — помилки у логотипах, неправильні шрифти та коди дат, які можуть вказувати на період, коли компанії-виробника ще навіть не існувало.

Як деталі потрапляють у зброю

У CAR пов'язують масштабне використання фальсифікованих компонентів із дією міжнародних санкцій. Обмеження ускладнюють для КНДР, Ірану та Росії пряме придбання необхідних технологій, через що вони змушені шукати комплектувальні на альтернативних, зокрема нелегальних, ринках.

Водночас використання несертифікованих компонентів може впливати на надійність і точність ракет. За даними дослідників, саме це може бути одним із чинників, які пояснюють значну кількість відхилень північнокорейських ракет від заданих цілей на початку 2024 року.

Раніше Фокус писав, що КНДР випробувала нову балістичну ракету, яку, ймовірно, створили на базі KN-23. Експерти припускають, що модернізована KN-23 може бути оснащена гіперзвуковим планерним блоком.

А президент США Дональд Трамп визнав, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин має "досить великий" ядерний потенціал, проте при цьому запевнив, чому "все буде добре".