КНДР модернізувала KN-23: ракета отримала технологію, яка ускладнює її перехоплення, — Reuters

КНДР випробувала нову балістичну ракету, яку, ймовірно, створили на базі KN-23. Експерти припускають, що модернізована KN-23 може бути оснащена гіперзвуковим планерним блоком.

Про це повідомило видання Reuters із посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA.

Випробування відбулося 20 вересня, а за ним спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.

За даними KCNA, нова ракета КНДР використовує сучасні технології. На оприлюднених фотографіях аналітики ідентифікували ракету як модернізований варіант Hwasongpho-11Ma, який належить до сімейства KN-23.

Експерти припускають, що нова ракета може мати гіперзвуковий планерний блок. Після розгону такий блок здатен маневрувати під час польоту, що може ускладнювати роботу систем протиракетної оборони. Водночас точний тип ракети Пхеньян офіційно не назвав.

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Напередодні, 20 вересня, Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності з району Вонсана. Перша пролетіла близько 450 км, друга — понад 600 км. Південнокорейські військові та Японія підтвердили запуски.

Дальність ракети KN-23 залежить від траєкторії її польоту. За даними видання 38 North, під час попередніх випробувань ракета долала до 800 км і демонструвала здатність маневрувати під час польоту.

Під час нового випробування Кім Чен Ин заявив, що система має стати для противників “невиліковним головним болем”.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про першу публічну презентацію балістичної ракети Hwasong-20, яка відбулася у 2025 році. КНДР продемонструвала нову зброю під час військового параду, який відвідав заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. У вересні 2026 року Медведєв знову виступив із погрозами на адресу Литви, заявивши, що країна може зникнути з карти світу у разі ядерного протистояння РФ та НАТО.

Нагадаємо, 12 вересня Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оприлюднив дані про рекордну кількість розгорнутих ядерних боєголовок РФ.