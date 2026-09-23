КНДР модернизировала KN-23: ракета получила технологию, которая усложняет ее перехват, — Reuters

КНДР испытала новую баллистическую ракету, которая, вероятно, была создана на базе KN-23. Эксперты предполагают, что модернизированная KN-23 может быть оснащена гиперзвуковым планерным блоком.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA.

Испытание состоялось 20 сентября, а за ним наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

По данным KCNA, в новой ракете КНДР используются современные технологии. На обнародованных фотографиях аналитики опознали ракету как модернизированный вариант Hwasongpho-11Ma, относящийся к семейству KN-23.

Эксперты предполагают, что новая ракета может быть оснащена гиперзвуковым планерным блоком. После разгона такой блок способен маневрировать в полете, что может затруднить работу систем противоракетной обороны. В то же время Пхеньян официально не назвал точный тип ракеты.

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Накануне, 20 сентября, Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности из района Вонсана. Первая пролетела около 450 км, вторая — более 600 км. Южнокорейские военные и Япония подтвердили запуски.

Дальность ракеты KN-23 зависит от траектории её полёта. По данным издания 38 North, в ходе предыдущих испытаний ракета преодолевала расстояние до 800 км и демонстрировала способность маневрировать во время полёта.

Во время нового испытания Ким Чен Ын заявил, что эта система должна стать для противников "неизлечимой головной болью".

Отметим, что ранее Фокус сообщал о первой публичной презентации баллистической ракеты "Хвасон-20", которая состоялась в 2025 году. КНДР продемонстрировала новое оружие во время военного парада, который посетил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В сентябре 2026 года Медведев вновь выступил с угрозами в адрес Литвы, заявив, что страна может исчезнуть с карты мира в случае ядерного противостояния между РФ и НАТО.

Напомним, 12 сентября Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) обнародовал данные о рекордном количестве развернутых ядерных боеголовок РФ.