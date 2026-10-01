РФ пытается разогнать ударный дрон "Герань-5" до 700 км/ч: в чем опасность

Россия переместила реактивный двигатель "Герани-5" с пилона внутрь фюзеляжа. Таким образом, противник пытается разгонять БПЛА до скорости свыше 600–700 км/ч, чтобы вывести его из зоны досягаемости недорогих перехватчиков.

Последние образцы реактивных "Гераней-5" демонстрируют заметные изменения в компоновке. Если раньше двигатель открыто крепился на пилоне над корпусом, то теперь его переносят внутрь кормовой части фюзеляжа. По оценке авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, таким образом противник стремится разогнать аппарат до скорости свыше 600–700 км/ч.

В первых версиях небольшой китайский турбореактивный двигатель Telefly просто устанавливали сверху. Для скоростей 350–400 км/ч такой подход ещё был эффективен, однако попытка добиться большей скорости уперлась в аэродинамический тупик.

Двигатель на пилоне фактически работает как тормоз — на высоких скоростях лобовое сопротивление растет пропорционально квадрату и нивелирует и без того скромную тягу небольшого ТРД. К этому добавляется пикирующий момент, ведь линия тяги вынесена высоко над центром масс и постоянно наклоняет нос дрона вниз. Автопилоту приходится непрерывно компенсировать это рулями высоты, из-за чего планер тормозит собственными управляющими поверхностями.

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Интеграция двигателя в контур фюзеляжа выравнивает линию тяги с осью аппарата, устраняет сопротивление пилона и стабилизирует рули в нейтральном положении.

Модификация конструкции обходится дорого. Внутренний моторный отсек, воздуховоды и теплоизоляция занимают место, где раньше находилось топливо, а учитывая высокий расход топлива реактивного двигателя, это заметно сокращает дальность полета.

Существует и технологическая проблема, ведь выхлопные газы ТРД нагреваются до 700 °C. Разместить такую камеру в композитном фюзеляже без разрушения смол можно только с помощью металлических экранов, термозащиты и принудительной продувки. Конструкция стремительно дорожает и усложняется в производстве.

Спешка врага объясняется появлением эффективного противодействия. На обнародованных кадрах запечатлена атака в погоню: реактивную цель сзади преследует высокоскоростной дрон-перехватчик квадрокоптерного типа от компании "Дикие Шершни", созданный специально для уничтожения вражеских реактивных беспилотников.

Реактивный беспилотник "Герань-5" в полете. Фото: Анатолий Храпчинский

Первые успешные применения показали, что цели в диапазоне 400–450 км/ч можно уверенно поражать в задней полусфере даже с помощью такого класса перехватчиков. Массового и систематического сбивания пока нет, ведь направление только набирает обороты, однако россияне уже просчитали угрозу и понимают, что оставаться в нише до 500 км/ч означает подставлять свои самолеты под дешевое эшелонированное уничтожение.

Именно поэтому противник спешит преодолеть порог в 700–800 км/ч. Для зенитного дрона-перехватчика это серьёзный физический барьер: чтобы догнать такую цель, он должен развивать скорость уже свыше 900 км/ч. А это требует совершенно иной трансзвуковой аэродинамики, дорогих мощных ТРД и сверхбыстрой оптики, способной наводиться с задержками в миллисекунды.

Цель состоит в том, чтобы вывести БПЛА "Герань-5" из зоны поражения недорогих перехватчиков и вновь заставить Украину тратить на него дефицитные ракеты крупных комплексов ПВО.

Впрочем, пытаясь обогнать перехватчики, россияне загоняют себя в известную ловушку. Вместо массового и дешевого изделия они получают капризную в серийном производстве, дорогую мини-крылатую ракету со значительно ограниченным радиусом полета.

Ранее сообщалось, что российские войска уже используют модифицированный ударный беспилотник "Герань-5 К5", оснащенный оптической системой автономной навигации.

Кроме того, аналитики ISW сообщают, что Россия расширяет производство компонентов для "Гераней" и возводит подземные сооружения в особой экономической зоне "Алабуга", чтобы уберечь их от украинских ударов.