РФ намагається розігнати ударний дрон "Герань-5" до 700 км/год: у чому небезпека

Росія перенесла реактивний двигун "Герані-5" з пілона всередину фюзеляжу. Таким чином ворог намагається розіграти БпЛА понад 600-700 км/год, аби вивести його з-під ударів дешевих перехоплювачів.

Останні ураження реактивних "Гераней-5" демонструють помітну зміну компонування. Якщо раніше двигун відкрито кріпили на пілоні над корпусом, то відтепер його переносять усередину кормової частини фюзеляжу. За оцінкою авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, так противник прагне розігнати апарат понад 600-700 км/год.

У перших версіях невеликий китайський турбореактивний двигун Telefly просто ставили зверху. Для швидкостей 350-400 км/год такий підхід ще був ефективним, проте спроба вичавити більше вперлася в аеродинамічний глухий кут.

Двигун на пілоні фактично працює як гальмо – на високих швидкостях лобовий опір зростає пропорційно квадрату й нівелює й без того скромну тягу малого ТРД. Додається й пікірувальний момент, адже лінія тяги винесена високо над центром мас і постійно нахиляє ніс дрона вниз. Автопілоту доводиться безперервно парувати це рулями висоти, через що планер гальмує власними керуючими поверхнями.

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Інтеграція мотора в контур фюзеляжу вирівнює лінію тяги з віссю апарата, прибирає опір пілона й стабілізує керма в нейтралі.

Перероблювання конструкції має суттєву ціну. Внутрішній мотовідсік, повітряні канали та термоізоляція забирають простір, де раніше містилося пальне, а з високим апетитом реактивного двигуна це помітно скорочує радіус дії.

Є й технологічна проблема, адже вихлоп ТРД прогрівається аж до 700 °C. Розмістити таку камеру в композитному фюзеляжі без руйнування смол можна лише за допомогою металевих екранів, термозахисту та примусової продувки. Конструкція стрімко дорожчає й ускладнюється у виробництві.

Поспіх ворога пояснюється появою ефективної протидії. На оприлюднених кадрах зафіксовано атаку навздогін: реактивну ціль у хвіст дотискає високошвидкісний дрон-перехоплювач квадрокоптерного типу від компанії "Дикі Шершні", створений саме для знищення ворожих реактивних безпілотників.

Реактивний безпілотник "Герань-5" у польоті. Фото: Анатолій Храпчинський

Перші успішні застосування показали, що цілі в діапазоні 400-450 км/год можна впевнено діставати в задню півсферу навіть таким класом перехоплювачів. Масового й системного збиття поки немає, адже напрямок лише масштабується, проте росіяни вже прорахували загрозу й розуміють, що залишатися в ніші до 500 км/год означає підставляти свої вироби під дешеве ешелоноване знищення.

Саме тому ворог поспішає перетнути поріг у 700-800 км/год. Для зенітного дрона-перехоплювача це серйозний фізичний бар'єр: щоб наздогнати таку ціль, він має розвивати вже понад 900 км/год. А це потребує зовсім іншої трансзвукової аеродинаміки, дорогих потужних ТРД і надшвидкої оптики, здатної наводитися з мілісекундними затримками.

Метою є виведення БпЛА "Герань-5" із зони ураження дешевих перехоплювачів і знову змусити Україну витрачати на неї дефіцитні ракети великих комплексів ППО.

Утім, намагаючись обігнати перехоплювачі, росіяни заганяють себе у відому пастку. Замість масового й копійчаного виробу вони отримують вередливу в серії, дорогу міні-крилату ракету з істотно обмеженим радіусом польоту.

Раніше повідомлялося, що російські війська вже застосовують модифікований ударний безпілотник "Герань-5 К5", оснащений оптичною системою автономної навігації.

Також аналітики ISW повідомляють, що Росія розширює виробництво компонентів для "Гераней" і зводить підземні споруди в особливій економічній зоні "Алабуга", аби вберегти їх від українських ударів.