На химическом заводе под Москвой произошел взрыв: поднялось грибовидное облако — что известно (видео)

Мониторинговые каналы сообщают о взрыве на химическом заводе в Подмосковье.

Пока неизвестно, где именно произошел взрыв. На фото и видео, снятых местными жителями, видно, что в небо поднимается грибовидное облако.

По предварительным данным, взрыв произошел на химическом заводе в Подмосковье, в городе Краснозаводск.

Краснозаводский химический завод — предприятие, специализирующееся на производстве сигнальных и осветительных средств, средств защиты летательных аппаратов, антитеррористических средств по государственному заказу для Министерства обороны РФ, МВД и других силовых структур России. Является городообразующим предприятием для города Краснозаводска.

Завод входит в состав Государственной корпорации "Ростех".

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Официальных сообщений со стороны России о взрыве на заводе пока не поступало.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил о применении Силами обороны баллистической ракеты FP-7, которая может долететь до Москвы.

Между тем, после утверждения нового пакета американских санкций Владимир Путин подписал указ о полном засекречивании данных о работе российских НПЗ, экспорте нефти и таможенной статистике.