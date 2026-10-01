На хімічному заводі під Москвою стався вибух: здійнялася грибовидна хмара — що відомо (відео)

Моніторингові канали повідомляють про вибух на хімічному заводі у Підмосков'ї.

Наразі невідомо, де саме стався вибух. Але на фото та відео, які зняли місцеві, видно, що у небо піднімається грибовидна хмара.

Попередньо, вибух стався на хімічному заводі у Підмосков'ї, в місті Краснозаводськ.

Краснозаводський хімічний завод — підприємство, що спеціалізується на сигнальних та освітлювальних засобах, засобах захисту літальних апаратів, антитерористичних засобах на державне замовлення для Міністерства оборони РФ, МВС та інших силових структур Росії. Є містоутворюючим підприємством для міста Краснозаводська.

Завод входить до складу Державної корпорації "Ростех".

Офіційних повідомлень росіян про вибух на заводі ще не було.

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