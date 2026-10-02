Байкер из Севастополя: стало известно, кто готовил взрыв украинского Ан-124 (фото)

Журналисты The Telegraph и Welt am Sonntag назвали имена тех, кто, по данным разведки, готовил взрыв украинского Ан-124 в аэропорту Лейпцига. Атака должна была уничтожить самолёт с 25 тысячами литров топлива на борту, но взрывчатка не сработала.

Попытка взорвать украинский самолет в немецком Лейпциге обрела конкретные имена. Совместное расследование The Telegraph и Welt am Sonntag указывает, что подготовкой атаки мог руководить российский байкер Олег Левушкин, а исполнителем немецкие следователи считают белорусского агента Андрея Каршакова. Дрон со взрывчаткой попал в крыло Ан-124, на борту которого находилось около 25 000 литров авиационного топлива, однако заряд не сработал.

Летом Левушкин прилетел в Германию из Турции. За неделю до запланированного теракта он арендовал автомобиль в берлинском аэропорту и объехал несколько тайников с оружием. Взрывчатку — 1,8 кг Semtex — доставили через Болгарию и Сербию, спрятав в полостях внутри грузовиков вдоль маршрута. 31 июля, судя по геоданным арендованной машины, он провёл разведку в аэропорту Лейпцига.

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Олег Левушкин. Фото: Astra

Через пять дней беспилотник ударился о крыло припаркованного "Антонова" и упал на взлетно-посадочную полосу, так и не взорвавшись. По оценкам следователей, взрыв охватил бы территорию аэропорта и привёл бы к серьёзным разрушениям. Полиция изъяла обломки ещё двух дронов и обнаружила самодельную антенну, примотанную скотчем к соседнему дереву — вероятно, ретранслятор сигнала управления.

Олег Левушкин. Фото: Astra

Лёвушкин на протяжении многих лет поддерживал контакты с Денисом Смоляниновым, которого считают главным организатором взрывных атак РФ в Европе — в прошлом году против него ввела санкции Великобритания. Само нападение связывают с подразделением 29155, структурой ГРУ, которую немецкая разведка называет движущей силой таких операций по приказу Кремля.

"То, что раньше было единичными случаями, теперь мы наблюдаем в широких масштабах", — отметил высокопоставленный представитель немецкой разведки, назвав Германию "театром операций" для российских спецслужб.

Каршакова разоблачила биологическая экспертиза: его ДНК обнаружили на фрагменте перчатки, прикрепленном к антенне. Польские власти уже связывали его с поджогом магазина товаров для ремонта в Лодзи в 2024 году — прокуратура квалифицировала тот инцидент как диверсию при поддержке государства. А Левушкину, согласно отчету немецкой разведки, поручили "подготовить средства для совершения преступления до его непосредственного осуществления".

По данным Welt am Sonntag, следователи сразу знали и о въезде Левушкина в страну, и о его связях с ГРУ. Несмотря на это, слежку за ним после прибытия так и не организовали.

Инцидент с украинским самолетом в немецком Лейпциге

В начале августа 2026 года в аэропорту Лейпциг-Галле была предпринята попытка взорвать украинский тяжёлый транспортный самолёт Ан-124 "Руслан" компании "Антонов". Расследования западных спецслужб и ведущих СМИ указывают на российскую военную разведку – ГРУ.

Беспилотник был оснащён мощным пластичным взрывчатым веществом Semtex. Целью стал самолёт "Руслан", который стоял на стоянке и, по всей видимости, был загружен боеприпасами из Франции. К тому же в баках самолета оставалось около 25 000 литров авиационного топлива.

В конце июля российские агенты провели разведку территории аэродрома. 4 августа дрон проник на аэродром, обойдя стационарные системы обнаружения, зацепился за крыло Ан-124, отскочил и упал на бетон — заряд так и не сработал. По данным немецких СМИ, заметную роль в обнаружении и обезвреживании угрозы сыграл один из водителей перронного автобуса.

Украинские самолеты не получили серьезных повреждений, обошлось без пострадавших. Из-за обнаруженных взрывчатых веществ работа аэропорта была временно ограничена.

Ранее сообщалось, что из-за гибридных атак России Европа едва не лишилась газовой платформы стоимостью 4 млрд евро, а в Лейпциге едва не взорвался Ан-124, который, по сообщениям СМИ, мог быть загружен боеприпасами для Украины. В ЕС и НАТО фиксируют рост числа российских диверсий и опасаются первых смертельных случаев, которые резко осложнят ситуацию.

Кроме того, мы писали, что один из подозреваемых в инциденте с украинским самолетом в Лейпциге — гражданин Беларуси, а второй, россиянин, связан с военной разведкой.