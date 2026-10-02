Байкер із Севастополя: стало відомо, хто готував підрив українського Ан-124 (фото)

Журналісти The Telegraph і Welt am Sonntag назвали імена тих, хто, за даними розвідки, готував підрив українського Ан-124 в аеропорту Лейпцига. Атака мала знищити літак із 25 тисячами літрів пального на борту, але вибухівка не спрацювала.

Спроба підірвати український літак у німецькому Лейпцигу отримала конкретні імена. Спільне розслідування The Telegraph і Welt am Sonntag вказує, що підготовкою атаки міг керувати російський байкер Олег Льовушкін, а виконавцем німецькі слідчі вважають білоруського агента Андрія Каршакова. Дрон із вибухівкою влучив у крило Ан-124, який мав на борту близько 25 000 літрів авіаційного пального, однак заряд не здетонував.

Влітку Льовушкін прилетів до Німеччини з Туреччини. За тиждень до запланованого удару він орендував авто в берлінському аеропорту й об'їхав кілька схованок зі зброєю. Вибухівку — 1,8 кг Semtex — доправили через Болгарію та Сербію, ховаючи в порожнинах усередині вантажівок уздовж маршруту. 31 липня, судячи з геоданих орендованої машини, він провів розвідку в аеропорту Лейпцига.

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Олег Льовушкін. Фото: Astra

Через п'ять днів безпілотник ударив у крило припаркованого "Антонова" й упав на льотне поле, так і не вибухнувши. За оцінками слідчих, детонація накрила б територію аеропорту та спричинила серйозні руйнування. Поліція вилучила уламки ще двох дронів і знайшла саморобну антену, примотану скотчем до сусіднього дерева, ймовірно, ретранслятор сигналу керування.

Олег Льовушкін. Фото: Astra

Льовушкін роками підтримував контакт із Денисом Смоляніновим, якого вважають головним організатором вибухових атак РФ у Європі, — торік проти нього ввела санкції Велика Британія. Сам напад пов'язують із підрозділом 29155, структурою ГРУ, яку німецька розвідка називає рушієм таких операцій за наказом Кремля.

"Те, що раніше було поодинокими випадками, тепер ми спостерігаємо в широких масштабах", — зазначив високопоставлений представник німецької розвідки, назвавши Німеччину "театром операцій" для російських спецслужб.

Каршакова викрила біологічна експертиза: його ДНК виявили на фрагменті рукавички, прикріпленому до антени. Польська влада вже пов'язувала його з підпалом магазину товарів для ремонту в Лодзі у 2024 році — прокуратура кваліфікувала ту подію як диверсію за підтримки держави. А Льовушкіну, згідно зі звітом німецької розвідки, доручили "підготувати засоби для вчинення злочину до його безпосереднього здійснення".

За даними Welt am Sonntag, слідчі одразу знали і про в'їзд Льовушкіна до країни, і про його зв'язки з ГРУ. Попри це стеження за ним після прибуття так і не встановили.

Інцидент з українським літаком у німецькому Лейпцигу

На початку серпня 2026 року в аеропорту Лейпциг-Галле намагалися підірвати український важкий транспортник Ан-124 "Руслан" компанії "Антонов". Розслідування західних спецслужб і провідних медіа вказують на російську військову розвідку – ГРУ.

Безпілотник споряджили потужною пластичною вибухівкою Semtex. Ціллю став "Руслан", який стояв на стоянці й, імовірно, був завантажений боєприпасами з Франції. До того ж у баках літака залишалося близько 25 000 літрів авіаційного пального.

Наприкінці липня російські агенти обстежили територію летовища. 4 серпня дрон зайшов на аеродром, оминувши стаціонарні системи виявлення, зачепив крило Ан-124, зрикошетив і впав на бетон – заряд так і не спрацював. За даними німецьких медіа, помітну роль у виявленні та знешкодженні загрози відіграв один із водіїв перонного автобуса.

Серйозних пошкоджень українські борти не дістали, обійшлося без потерпілих. Через знайдену вибухівку роботу аеропорту тимчасово обмежували.

Раніше повідомлялося, що через гібридні атаки Росії Європа ледь не втратила газову платформу вартістю 4 млрд євро, а в Лейпцигу мало не злетів у повітря Ан-124, який, за повідомленнями медіа, міг бути завантажений боєприпасами для України. У ЄС і НАТО фіксують зростання кількості російських диверсій та побоюються перших смертельних випадків, які різко ускладнять ситуацію.

Крім того, ми писали, що один із підозрюваних в інциденті з українським літаком у Лейпцигу — громадянин Білорусі, а другий, росіянин, пов'язаний з військовою розвідкою.