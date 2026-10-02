РФ атаковала Гостомель в Киевской области: четверо пострадавших, произошло возгорание склада с лекарствами (фото)

В Гостомеле Киевской области вооружённые силы РФ атаковали склад одного из дистрибьюторов лекарств. В областной администрации сообщили о четырёх пострадавших в результате российской атаки.

В настоящее время на месте возгорания работают экстренные службы и спасатели. Об этом заявил начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Тимур Ткаченко.

"В Гостомеле число пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА возросло до 4 человек. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте", — говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, никому из пострадавших не требуется госпитализация. На данный момент информации о погибших нет, отмечает глава ОВА.

Начальник Киевской областной государственной администрации Ткаченко сообщил о последствиях атаки в Гостомеле Фото: скриншот

По данным "Экономической правды", под атаку попал склад компании "Вента ЛТД". СМИ со ссылкой на источники сообщают, что на объекте произошло возгорание после атаки российского БПЛА.

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"По словам собеседников, "Вента ЛТД" — третий по величине фармацевтический дистрибьютор в Украине. В "Вента ЛТД" сразу не ответили на запрос о комментарии", — отмечают СМИ.

Ранее Фокус сообщал о том, что в сентябре 2026 года РФ нанесла удары по 168 объектам в Киеве и области. Наибольшая доля (43 %) приходится на объекты гражданской логистики.

Впоследствии стало известно, что РФ нанесла удар по супермаркету "Фора" в Иванковичах Киевской области. В результате атаки возник пожар, пострадал один человек.