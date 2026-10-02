РФ атакувала Гостомель на Київщині: четверо постраждалих, є займання складу з ліками (фото)

У Гостомелі Київської області ЗС РФ атакували склад одного з дистриб'юторів ліків. У обласній адміністрації повідомили про чотирьох постраждалих унаслідок російської атаки.

Наразі на місці займання працюють екстренні служби та рятувальники. Про це заявив начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

"У Гостомелі кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА зросла до 4 людей. Необхідну медичну допомогу постраждалим надали на місці", — йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, всі особи не потребують госпіталізації. Наразі інформації про загиблих нема, вказує начальник ОВА.

Начальник Київської ОВА Ткаченко повідомив про наслідки атаки в Гостомелі Фото: скриншот

За даними "Економічної правди", під атакою потрапив склад компанії "Вента ЛТД". ЗМІ з посиланням на джерела вказують, що на об'єкті сталося займання після атаки російського БПЛА.

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"За словами співрозмовників, "Вента ЛТД" — третій найбільший фармацевтичний дистриб'ютор в Україні. У "Вента ЛТД" одразу не відповіли на запит про коментар", — вказують ЗМІ.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ атакувала за вересень 2026 у Києві та області 168 об'єктів. Найбільша кількість (43%) відноситься до об'єктів цивільної логістики.

Згодом стало відомо, що РФ ударила по супермаркету "Фора" в Іванковичах на Київщині. Внаслідок атаки сталася пожежа, постраждала одна людина.