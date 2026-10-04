Взрыв вместо суда: под Тулой "погиб" палач 50 украинских военнопленных

В российском Новомосковске вместе со своим автомобилем взорвался бывший тюремный охранник Роман Сиромятников, которого Офис Генерального прокурора Украины обвиняет в пытках более пятидесяти украинских пленных.

В Новомосковске Тульской области России 2 октября произошел инцидент на улице Дружбы. Там во время движения взорвался автомобиль, а водитель скончался на месте от полученных травм. Погибшим, предположительно, был Роман Сиромятников — бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний РФ, которого украинские правоохранители подозревали в причастности к пыткам украинских военнопленных. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в своём Telegram-канале.

Как сообщают партизаны, ссылаясь на слова местных жителей, автомобиль взорвался во время движения, после чего продолжил ехать по инерции и врезался в столб, а водитель погиб. По их информации, под днищем автомобиля сработало самодельное взрывное устройство, которое взорвалось непосредственно во время движения.

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После взрыва на место прибыли российские силовики, в частности сотрудники Росгвардии. Однако российские правоохранительные органы официально не сообщали подробности взрыва и не называли имя погибшего.

Место взрыва автомобиля Романа Сиромятникова Фото: ВЧК-ОГПУ

В то же время издание "Новомосковск сегодня" 3 октября опубликовало некролог Роману Сиромятникову. В нём указано, что мужчина скончался "в результате трагических событий, произошедших вчера в городе". В статье покойный описывается как участник войны против Украины, а также как учитель и писатель, "активно занимавшийся патриотическим воспитанием молодежи". Кстати, журналисты также установили, что взорвавшийся автомобиль Hyundai Solaris был зарегистрирован на местного жителя с таким именем.

Что известно о Сиромятникове

По данным The Insider, человек по имени Роман Алексеевич Сиромятников действительно был связан с Новомосковском. Он работал преподавателем в Новомосковском многопрофильном колледже, а в 2023 году заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на войну против Украины в составе 51-го парашютно-десантного полка 106-й дивизии ВДВ.

Российский государственный фонд "Защитники Отечества" сообщал, что Сиромятников подписал контракт летом 2023 года и провёл на войне около двух лет. В мае 2024 года он, по его собственным словам, получил ранение во время эвакуации военных после атаки беспилотников, а впоследствии вернулся к службе.

Вернувшись в Тульскую область, он продолжал преподавать и участвовать в мероприятиях для ветеранов. В июне 2025 года Сиромятников также принял участие в "Кубке защитников Отечества" и победил в соревнованиях по стрельбе из лука.

Украина подозревала его в пытках пленных

Роман Сиромятников — фигурант официального расследования Генеральной прокуратуры Украины. По данным следствия, в 2022 году Роман Сиромятников работал в исправительной колонии № 1 в Тульской области РФ, где содержались украинские военнопленные.

Украинские правоохранители считают, что он вместе с другими сотрудниками колонии систематически применял к пленным физическое и психологическое насилие. Речь идет как минимум о 50 украинских военнослужащих. Согласно материалам украинского следствия, во время утренних и вечерних проверок пленных могли избивать руками, ногами, резиновыми дубинками, пластиковыми трубами и молотками. Также, по данным прокуратуры, к людям применяли электрошокеры.

Отдельно следствие описывало применение электрического тока. По версии украинских правоохранителей, к телам военнопленных подсоединяли контакты полевого телефона ТА-57 ("тапика"), после чего через них пропускали ток.

В сентябре 2025 года Сиромятникову было предъявлено подозрение в жестоком обращении с военнопленными. Украина также объявила его в розыск, однако перед украинским судом Сиромятников так и не предстал.

В "Атеш" отметили, что охота на российских военных преступников продолжается на всей территории РФ, и ни один из тех, кто издевался над украинцами, не уйдет от ответственности.

Напомним, в Черниговской области был мобилизован Николай Куличенко, который в 2022 году пережил пытки и расстрел со стороны российских военных и смог самостоятельно выбраться из могилы. По словам его сестры, во время мобилизации медицинские документы мужчины и последствия перенесенных травм, в частности психологических, не были должным образом учтены.

Также мы писали, что Россия систематически подвергает пыткам украинских военных и гражданских лиц в местах содержания под стражей, в частности в СИЗО № 2 в Таганроге, где пленных избивали, подвергали пыткам электрическим током и имитации казней. Об этом говорится в международном журналистском расследовании, основанном на показаниях более 50 украинцев, переживших российский плен.