Вибух замість суду: під Тулою "підірвався" кат 50 українських військовополонених

У російському Новомосковську разом із власною автівкою злетів у повітря колишній тюремник Роман Сиромятніков, якого Офіс Генерального прокурора України звинувачує у катуваннях понад п'ятдесяти українських полонених.

У Новомосковську Тульської області Росії 2 жовтня стався інцидент на вулиці Дружби. Там під час руху вибухнув автомобіль, а водій від отриманих травм загинув на місці. Загиблим, імовірно, був Роман Сиромятніков — колишній співробітник Федеральної служби виконання покарань РФ, якого українські правоохоронці підозрювали у причетності до катувань українських військовополонених. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" в своєму Telegram-каналі.

Як повідомляють партизани, спираючись на слова місцевих жителів, автомобіль вибухнув під час руху, після чого продовжив їхати за інерцією та врізався в стовп, а водій загинув. За їхньою інформацією, під днищем автівки спрацював саморобний вибуховий пристрій, який здетонував безпосередньо під час їзди.

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Після вибуху на місце прибули російські силовики, зокрема співробітники Росгвардії. Втім, російські правоохоронні органи офіційно не озвучували подробиці вибуху і не називали ім'я загиблого.

Місце вибуху автомобіля Романа Сиромятнікова Фото: ВЧК-ОГПУ

Водночас видання "Новомосковск сегодня" 3 жовтня опублікувало некролог Роману Сиромятнікову. У ньому зазначено, що чоловік помер "внаслідок трагічних подій, які сталися вчора в місті". У статті померлий описується як учасник війни проти України, а також як вчитель і письменник із "активною роботою над патріотичним вихованням молоді". До речі, журналісти також встановили, що автомобіль Hyundai Solaris, який вибухнув, був зареєстрований на місцевого жителя з таким ім'ям.

Що відомо про Сиромятнікова

За даними The Insider, людина з повним ім'ям Роман Олексійович Сиромятніков справді була пов'язана з Новомосковськом. Він працював викладачем у Новомосковському багатопрофільному коледжі, а у 2023 році уклав контракт із Міністерством оборони РФ та вирушив на війну проти України у складі 51-го парашутно-десантного полку 106-ї дивізії ВДВ.

Російський державний фонд "Захисники Вітчизни" повідомляв, що Сиромятніков підписав контракт влітку 2023 року та провів на війні близько двох років. У травні 2024-го він, за власними словами, отримав поранення під час евакуації військових після атаки безпілотників, а згодом повернувся до служби.

Після повернення до Тульської області він продовжував викладати та брав участь у заходах для ветеранів. У червні 2025 року Сиромятніков також брав участь у "Кубку захисників Вітчизни" та переміг у змаганнях зі стрільби з лука.

Україна підозрювала його в катуваннях полонених

Роман Сиромятніков — фігурант офіційного розслідування Генеральної прокуратури України. За даними слідства, у 2022 році Роман Сиромятніков був співробітником виправної колонії №1 у Тульській області РФ, де утримували українських військовополонених.

Українські правоохоронці вважають, що він разом з іншими працівниками колонії систематично застосовував до полонених фізичне та психологічне насильство. Йдеться щонайменше про 50 українських військовослужбовців. За матеріалами українського слідства, під час ранкових і вечірніх перевірок полонених могли бити руками, ногами, гумовими кийками, пластиковими трубами та молотками. Також, за даними прокуратури, до людей застосовували електрошокери.

Окремо слідство описувало застосування електричного струму. За версією українських правоохоронців, до тіл військовополонених під'єднували контакти польового телефону ТА-57 ("тапіка"), після чого через них пропускали струм.

У вересні 2025 року Сиромятнікову було повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими. Україна також оголосила його в розшук, однак перед українським судом Сиромятніков так і не постав.

В "Атеш" зауважили, що полювання на російських воєнних злочинців триває по всій території РФ, і жоден із тих, хто знущався з українців, не уникне відповідальності.

Нагадаємо, на Чернігівщині був мобілізований Микола Куліченко, який у 2022 році пережив катування та розстріл російськими військовими та зміг самостійно вибратися з могили. За словами його сестри, під час мобілізації медичні документи чоловіка та наслідки пережитих травм, зокрема психологічних, належним чином не врахували.

Також ми писали, що Росія систематично катує українських військових і цивільних у місцях утримання, зокрема в СІЗО №2 у Таганрозі, де полонених піддавали побиттям, катуванню струмом та імітації страт. Про це йдеться у міжнародному журналістському розслідуванні, яке ґрунтується на свідченнях понад 50 українців, що пережили російський полон.