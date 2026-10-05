РФ обстреляла "Бандеролями" многоэтажку в Харькове: есть погибшие, восемь человек ранены (фото)

Вечером 4 октября ВС РФ обстреляли город Харьков с применением баражирующих боеприпасов "Бандероль". Мэр города Игорь Терехов сообщил о попадании в многоэтажное здание в Индустриальном районе города.

По состоянию на 00:25 сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших в результате атаки ВС РФ. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram.

"По уточненным данным Ситуационного центра, в результате двойного удара "Бандеролей" по Индустриальному району погиб один человек, ещё шестеро получили ранения", — говорится в сообщении.

По словам мэра, в месте попадания горят автомобили и административное здание, а около десяти многоквартирных домов повреждены. На месте происшествия в настоящее время работают спасательные и экстренные службы.

Глава Харковской областной военной администрации Олег Синегубов добавляет, что зафиксирован вражеский удар по многоквартирному дому. Позже мэр сообщил, что число погибших возросло до трёх, а пострадавших — до восьми.

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Местные мониторинговые группы сообщают об объявлении воздушной тревоги. Позже поступили сообщения о движении двух маневрирующих боеприпасов типа "Бандероль" в направлении города.

Ранее Фокус сообщал о том, как ВС РФ нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Удар, предположительно, нанесён дроном "Герань-5" недалеко от опоры сооружения в тот момент, когда на нём наблюдалось интенсивное движение транспорта.

Впоследствии стало известно, что в некоторых районах Киева и Полтавы возникли проблемы с электричеством. Сообщается, что в некоторых районах фиксируется слишком высокое напряжение, а в других электроэнергия полностью отключилась.