РФ атакувала "Бандеролями" багатоповерхівку в Харкові: є загиблі, восьмеро осіб поранено (фото)

Ввечері 4 жовтня ЗС РФ атакували місто Харків із використанням баражуючих боєприпасів "Бандероль". Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання в багатоповерхівку в Індустріальному районі міста.

Станом на 00:25 повідомлялося про одну загиблу та 6 постраждалих осіб після атаки ЗС РФ. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram.

"За уточненою інформацією Ситуаційного центру, подвійного удару "Бандеролей" по Індустріальному району загинула одна людина, ще шестеро поранені", — йдеться в повідомленні.

За словами міського голови, на місці влучання горять автомобілі та адміністративна будівля, а близько десяти багатоквартирних будинків пошкоджено. На місці подій наразі працюють рятувальні та екстрені служби.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додає, що зафіксовано ворожий удар по багатоквартирному будинку. Згодом міський голова повідомив, що кількість загиблих виросла до трьох, а постраждалих — до восьми.

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Місцеві моніторингові пабліки вказують про оголошення повітряної тривоги. Згодом повідомлялося про рух двох баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" у напрямку міста.

Раніше Фокус повідомляв про те, як ЗС РФ ударили по Північному мосту в Києві. Удар, імовірно, дроном "Герань-5", припав неподалік від опори споруди в той момент, коли на ній спостерігався інтенсивний рух транспорту.

Згодом стало відомо, що в деяких районах Києва й Полтави проблеми з електрикою. Повідомляється, що деяких районах фіксують надто високу напругу, а в інших електроенергія повністю зникла.