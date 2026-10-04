Стрибки напруги та знеструмлення: у деяких районах Києва й Полтаві проблеми з електрикою

4 жовтня, вечері, у Києві виникли перебої зі світлом. Повідомляється, що деяких районах фіксують надто високу напругу, а в інших електроенергія повністю зникла.

Зокрема, світло раптово зникло у ТРЦ Lavina Mall та низці районів, повідомляють очевидці у місцевих пабліках.

Відключення світла у Києві

Також проблеми з електроенергією та стрибки напруги фіксують у Броварах і населених пунктах поруч.

Користувачів закликають відключати прилади з розеток.

На момент виходу публікації офіційної інформації ДТЕК не надходило.

Про проблеми з електроенергією також повідомляють мешканці Полтави.

Атаки РФ на Київ: що відомо

Росія продовжує атакувати мости через Дніпро в Києві, і ранок 4 жовтня не став винятком. Ворог вкотре завдав удару по Північному мосту в столиці, внаслідок чого над містом піднявся стовп диму. Перші хвилини після удару показав політтехнолог Андрій Смолій, зазначивши, що удар стався о 10:21.

Видео дня

Ймовірно удар був нанесений дроном "Герань-5" та припав неподалік від опори споруди в той момент, коли на ній спостерігався інтенсивний рух транспорту.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив атаку, повідомивши, що пошкоджено дорожнє полотно.

Зазначимо, що 2 жовтня російські окупанти знову поцілили у Південний міст. Після попередніх ворожих атак 1 жовтня міст вже залишався закритим для автомобілів та поїздів метро.

Також цей міст росіяни атакували вчора, 3 жовтня, близько сьомої години ранку. Ворожий дрон влучив у опору, коли по мосту їхали автомобілі.

Відтак, Верховній Раді обговорюють, як забезпечити сполучення між правим і лівим берегами Києва у разі серйозного пошкодження мостів через Дніпро. Серед запропонованих варіантів — поромні та понтонні переправи, збільшення кількості автобусів і обмеження руху приватного транспорту.

Після цього, Володимир Зеленський заявив, що у Києві вже встановили понад 12 автоматизованих турелей, які призначені для збиття дронів. Ще 8 подібних установок мають з'явитися у столичному регіоні.