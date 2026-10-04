Скачки напряжения и отключения: в некоторых районах Киева и Полтавы проблемы с электричеством

4 октября вечером в Киеве произошли перебои с электричеством. Сообщается, что в некоторых районах зафиксировано слишком высокое напряжение, а в других электроэнергия полностью отключилась.

В частности, свет внезапно отключился в ТРЦ Lavina Mall и ряде районов, сообщают очевидцы в местных пабликах.

Отключение электричества в Киеве

Кроме того, проблемы с электроснабжением и скачки напряжения фиксируются в Броварах и близлежащих населенных пунктах.

Пользователей призывают отключать приборы из розеток.

На момент публикации официальной информации от ДТЭК не поступало.

О проблемах с электроснабжением сообщают также жители Полтавы.

Атаки РФ на Киев: что известно

Россия продолжает наносить удары по мостам через Днепр в Киеве, и утро 4 октября не стало исключением. Враг в очередной раз нанёс удар по Северному мосту в столице, в результате чего над городом поднялся столб дыма. Первые минуты после удара показал политтехнолог Андрей Смолий, отметив, что удар произошёл в 10:21.

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Вероятно, удар был нанесен дроном "Герань-5" и пришелся недалеко от опоры сооружения в тот момент, когда на ней наблюдалось интенсивное движение транспорта.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил факт нападения, сообщив, что дорожное полотно было повреждено.

Отметим, что 2 октября российские оккупанты вновь обстреляли Южный мост. После предыдущих вражеских атак 1 октября мост уже оставался закрытым для автомобилей и поездов метро.

Кроме того, этот мост россияне атаковали вчера, 3 октября, около семи часов утра. Вражеский дрон попал в опору, когда по мосту ехали автомобили.

В связи с этим в Верховной Раде обсуждают, как обеспечить сообщение между правым и левым берегами Киева в случае серьезного повреждения мостов через Днепр. Среди предложенных вариантов — паромные и понтонные переправы, увеличение количества автобусов и ограничение движения частного транспорта.

После этого Владимир Зеленский заявил, что в Киеве уже установлено более 12 автоматизированных турелей, предназначенных для сбивания дронов. Еще 8 подобных установок должны появиться в столичном регионе.