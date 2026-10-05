Крушение ракетоносца Ту-95МС в РФ: что известно о погибших на борту

29 сентября в Амурской области разбился бомбардировщик Ту95МС. На борту находились восемь человек: шесть членов экипажа и два пассажира.

Как установили OSINT-аналитики, среди погибших были и военные преступники, которые принимали участие в вооруженной агресии России против Украины. Сообщается о трех подполковниках и двух майорах. Детальную информацию о них раскрыл независимый OSINT-аналитик и блогер Duke BG в соцсети X.

Минимум трое из тех, кто погиб после крушения, входят в "Книгу палачей", где опубликованы верифицированные данные о российских военнослужащих, должностных лицах и организаторах, причастных к военным преступлениям, мародерству и насилию на территории Украины.

На фото, предположительно, те, кто погиб на борту ракетоносца

Что известно о погибших

Среди жертв — Андрей Лобанов, подполковник, командир корабля, он же — заместитель командира эскадрильи Ту-95.

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Согласно информации в "Книге палачей", он, находясь в должности заместителя командира авиационной эскадрильи (на самолетах Ту-95МС) 182-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 326 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВВС ВКС ВС РФ осуществлял непосредственное оперативное управление подразделением и лично участвовал в выполнении боевых вылетов:

"Имеются обоснованные основания считать, что лицо причастно к организации и непосредственному выполнению преступных приказов по осуществлению пусков крылатых ракет воздушного базирования по густонаселенным городам, объектам энергетической и гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями, следствием чего стали массовая гибель мирного населения и масштабные разрушения".

Также погиб Андрей Герасимов, подполковник, командир эскадрильи самолетов Ту-95 и еще один фигурант "Книги палачей". Как и Лобанов, он осуществлял непосредственное командование подразделением и лично участвовал в выполнении боевых вылетов, запуская ракеты по объектам критической энергетической инфраструктуры в Украине.

Подполковник Федор Павлюков, заместитель командира полка по летной подготовке, фигурирует там же, где и двое его погибших "коллег". Отмечается, что он отвечал за профессиональную подготовку летного состава к выполнению боевых вылетов и осуществлял непосредственное командование подразделением.

Предположительно, он причастен к методическому обеспечению и организации нанесения ракетных ударов, а также к личному участию в отдаче и выполнении преступных приказов о пуске крылатых ракет воздушного базирования по густонаселенным городам, объектам энергетической и гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями.

В перечне жертв крушения также указаны майоры Артур Енокян и Владимир Келип, однако осинтер указывает, что эта информация — не 100-процентная.

После крушения бомбардировщика оперативный командующий родами войск Вооруженных сил Польши генерал Иренеуш Новак сообщил: Ту-95МС, недавно разбившийся в России, ранее мог быть причастен к удару вблизи Тарнавы.

Напомним, в самом Министерстве обороны РФ заявили о том, что самолет Ту-95 потерпел крушение в Амурской области во время учебно-тренировочного полета. По данным ведомства, борт выполнял полет без боекомплекта. Российская сторона также сообщила о шести погибших членах экипажа и одном раненом.