Разбились 6 членов экипажа: в Минобороны РФ подтвердили крушение Ту-95 в Амурской области

В России во время учебно-тренировочного полёта разбился самолёт Ту-95. Авиакатастрофа произошла в Амурской области: шесть членов экипажа погибли, ещё один человек находится в больнице.

Самолет Ту-95 потерпел крушение в Амурской области во время учебно-тренировочного полета. Шесть членов экипажа погибли, еще один получил травмы, сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

По данным ведомства, самолёт выполнял полёт без боекомплекта.

Стоит отметить, что Ту-95, который по кодификации НАТО носит название Bear, является советским и российским турбовинтовым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем. Именно эти самолеты Россия использует в качестве носителей крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что авария произошла недалеко от села Красноярово. По предварительным данным, причиной катастрофы мог стать взрыв топлива на борту.

Видео дня

Напомним, 5 сентября в Греции на авиашоу Athens Flying Week 2026 разбился истребитель F-4 Phantom, выполнявший демонстрационный полёт. Самолёт врезался в землю и взорвался, а в сети появилось видео последних секунд полёта и самой катастрофы.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах катастрофы турецкого военного самолета вблизи грузино-азербайджанской границы. Поисковые работы там продолжаются.